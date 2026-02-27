Slovenský futbalový zväz svojho prezidenta meniť nebude. Kováčik mal najväčšiu podporu

Staronovým prezidentom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa stal Ján Kováčik.
Delegáti piatkovej Konferencie SFZ ho zvolili do funkcie na nasledujúce štvorročné obdobie už piatykrát za sebou.
Kováčik zastáva post prvého muža slovenského futbalu od konca septembra 2010. Jeho protikandidátmi boli Peter Palenčík a Martin Filipkov.
Kováčik je tretí prezident SFZ po Milanovi Služaničovi a Františkovi Laurincovi. Konferencia je najvyšší zastupiteľský orgán SFZ, ktorý má legitimitu prijať najzávažnejšie rozhodnutia futbalového hnutia v SR.
VIDEO: Kandidáti na prezidenta a vyhlásenie výsledkov volieb
V bratislavskom Hoteli DoubleTree by Hilton sa na nej zúčastnilo všetkých 87 delegátov s právom hlasovať.
Tento počet tvorili predstavitelia za oblastné a regionálne zväzy, zástupcovia za profesionálny futbal, Úniu ligových klubov (ÚLK) a účastníci zastupujúci ženský futbal, futsal, trénerov, rozhodcov a hráčov.
Hlasovalo sa tajne, na zvolenie stačila nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov. Kováčik ich dostal 57, za Palenčíka hlasovalo 29 delegátov. Filipkov nedostal žiadny hlas, jeden hlas bol neplatný.
Delegáti dostali všetky doklady a zmluvy
Kováčik si uvedomuje, že je pred ním veľa práce. „Cítim sa po voľbe dobre a zodpovedne. Uvedomujem si, čo ma čaká a koľko veľa roboty je predo mnou. Delegáti dostali všetky doklady a zmluvy, je medzi nimi veľa právne vzdelaných ľudí.
Všetko som robil s najlepším úmyslom a nepodpísal som nič bez odobrenia legislatívno-právneho oddelenia. Myslím si, že kauza o mobiloch sa termínom konferencie stupňovala. Keby som bol na druhej strane, robím to tak isto.“
Jeho jediný reálny protikandidát Palenčík očakával vyrovnanejší priebeh volieb.
Čakal som vyrovnanejší priebeh volieb
„V prvom rade chcem zagratulovať pánovi Kováčikovi k zvoleniu a popriať mu, aby zväz čo najskôr napredoval a mal pred sebou lepšiu budúcnosť. Čakal som vyrovnanejší priebeh volieb. Precestoval som celé Slovensko, aby som presvedčil delegátov.
Kauzy, ktoré sa valia na SFZ, nechcem komentovať. Sústredil som sa na vlastnú kampaň. Myslím si však, že SFZ má závažné problémy. Ja osobne som nekandidoval kvôli kauzám, mojou ambíciou bolo zmeniť interné prostredie a vniesť do neho viac transparentnosti,“ vyhlásil Palenčík.
Konferencia mala celkovo 33 bodov. Zásadné pre fungovanie slovenského futbalu bolo schválenie návrhu rozpočtu SFZ a dcérskej spoločnosti SFZ Marketing na rok 2026.
Finančná riaditeľka SFZ Marketing Andrea Hlboká informovala, že ráta s deficitom 6,5 milióna eur, pričom zväz ho chce v rokoch 2027-2028 znížiť pod 3,8 milióna eur.
Priamo počas konferencie pribudol do programu bod s číslom 11, ktorý predložil Ján Kováčik.
Žiadal v ňom zástupcov hnutia o povolenie zriadiť záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne na tri nehnuteľnosti - sídlo SFZ v Bratislave, NTC Senec a NTC Poprad. Tento návrh však nebol schválený.
Rovnako nebol schválený ani pozmeňovací návrh zástupcu Únie futbalových trénerov SR Róberta Rybníčka o zmene programu konferencie vrátane odvolania alebo pozastavenia výkonu funkcie Jána Kováčika.
Podľa Rybníčka sú informácie týkajúce sa kauzy údajného nákupu desiatok tisícov mobilných telefónov a s tým súvisiaceho dlhu SFZ zmätočné.
Odložením konferencie na 20. marca by sa podľa Rybníčka dosiahlo, aby delegáti mali viac času na zorientovanie sa v celej problematike.
Ďalším z bodov programu konferencie SFZ bolo odovzdávanie najvyšších ocenení národného zväzu.
Zlatý odznak si prevzali Štefan Boldiš, Gabriel Weiss, Ladislav Benedikovič, Štefan Pupák a Jozef Kriš.
Pozvanie na konferenciu prijali viacerí čestní hostia, medzi nimi bývalý prezident SFZ František Laurinec.
Prítomný bol štátny tajomník pre šport Štefan Engel, za Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) Luca Nicola, za Európsku futbalovú úniu (UEFA) Armen Melikbekjan a Jozef Kliment.
Voľby prezidentov SFZ v samostatnej ére SR:
1994 - Milan Služanič (protikandidát: Ferdinand Halada)
1998 - Milan Služanič (Jozef Vengloš)
1999 - František Laurinec (Peter Mutkovič, Ivan Nemečkay, Ľudomír Voloch)
2002 - František Laurinec (Mikuláš Tarči, Ladislav Veselský, Ján Sitek)
2006 - František Laurinec
2010 - Ján Kováčik (Dušan Galis, Ľubomír Luhový)
2014 - Ján Kováčik
2018 - Ján Kováčik
2022 - Ján Kováčik
2026 - Ján Kováčik