Veľká senzácia na Roland Garros. Sinner nezvládol obrovské teploty a vypadol už v 2. kole

Taliansky tenista Jannik Sinner prekvapujúco vypadol v druhom kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.
Najvyššie nasadený hráč dominoval až do stavu 5:1 v treťom sete, no potom začali trápiť favorita zdravotné problémy a argentínsky súper dokázal duelu otočiť. Juan Manuel Cerundolo sa tešil po výsledku 3:6, 2:6, 7:5, 6:1 a 6:1.
VIDEO: Zdravotné problémy Sinnera
Sinner od stavu 5:1 prehral šesť gemov za sebou, pričom v prvých štyroch nedokázal uhrať ani jedinú výmenu.
Talian využil aj možnosť lekárskeho ošetrenia, no Cerundolovi už v ďalšom priebehu zápasu nedokázal vzdorovať.
Vo štvrtom sete získal Sinner iba jediný gem, na začiatku rozhodujúceho prehrával 0:4 a Cerundolo už stretnutie dotiahol do úspešného konca. Ukončil tak Sinnerovu 30-zápasovú víťaznú sériu.
„Je mi ľúto, že Jannik začal byť na konci tretieho setu zdravotne indisponovaný. V úvodných dvoch dejstvách bol jasne lepší a zaslúžene ich vyhral.
Neviem presne, čo sa mu stalo, zrejme to bola nevoľnosť spôsobená teplom. Na dnešný zápas som sa veľmi tešil.
Antuka je môj najobľúbenejší povrch a som rád, že som podal dobrý výkon," uviedol v pozápasovom interview Cerundolo, ktorý získal prvýkrát v kariére skalp hráča z elitnej svetovej desiatky.
Na turnaji už nepokračuje ani šestnásty nasadený Monačan Valentin Vacherot, ktorý na svoj duel 2. kola nenastúpil.
Roland Garros 2026
Dvojhra mužov - 2. kolo:
Juan Manuel Cerundolo (Arg.) - Jannik Sinner (Tal.-1) 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1
Zachary Svajda (USA) - Adam Walton (Austr.) 6:3, 6:4, 6:7 (4), 6:2
Flavio Cobolli (Tal.-10) - Wu I-ping (Čína) 6:4, 6:4, 6:4
Jaime Faria (Portug.) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 7:5, 7:6 (1), 6:2
Alejandro Tabilo (Čile) - Valentin Vacherot (Monako-16) bez boja