Lašák: Škorvánek ukázal charakter, bolo neskutočné vidieť jeho sebareflexiu

To, ako sa k tomu postavil, dáva človeku dôveru, že na druhý deň to môže byť lepšie, lebo si uvedomoval svoje chyby a vedel, kde sa má zlepšiť. Nebol tam žiadny alibizmus, bol tam čistý charakter.

Ukázal všetkým, že spravil chyby, ale je pripravený byť lepší. A to dnes dokázal. To je tá čerešnička na tom všetkom, potvrdil to svojim výkonom. Za mňa je to úžasný pocit, vidieť, aký ten charakter brankára je.

Charakter je pre mňa v športe a osobnom živote to najcennejšie. Včera som to od neho videl a chcel by som mu takto na diaľku dať poklonu.

Čerešnička na torte bol ten posledný zákrok. Aj keď ho trafil hráč do hokejky, postavenie mal dobré, bol presne tam, kde má byť. Nechcem povedať, že to bolo šťastie, ale možno to bolo niečo vysnívané. Ten pohyb správne načasoval, bol presne kolmo na puk.

Teraz sme už všetci múdri, ale môžeme povedať, že tréneri spravili správne rozhodnutie tým, že ho dnes dali do brány. Bol to zápas, kde nebol priestor na žiadnu mikrochybu. Dostal gól po samostatnom prieniku, ale držal nás v zápase, nerobil chyby.

Stále sa sústredí na svoj výkon a dnes to potvrdil. Som za neho veľmi šťastný, toto bolo veľké víťazstvo. Z pohľadu trénera brankárov môžem povedať, že to bol skvelý sústredený výkon gólmana, ktorý nám celý zápas dal šancu zvíťaziť a to rozhodlo.

Z môjho pohľadu bol dnes náš najlepší hráč. Pre brankára to bol ťažký zápas na hlavu, nebol tam absolútne priestor na žiadnu chybu a on to udržal.

Keby sme z tých brejkov využili jeden alebo dva, ten zápas by bol v polke skončený. Oni možno mali viac puk, ale my sme mali viac prečíslení a gólových šancí. Tam vidím deficit, chýba nám trošku sebectvo, zobrať to na seba a dať gól. Vymýšlali sme tam situácie, keď sme to neriešili strelou. Ale ako poznám pána Ramsayho, chalanom to ukáže na videu s tým, že to musia zobrať na seba.

Lotyši vyrovnali gólom zo samostatného prieniku po tom, ako Oliver Okuliar stratil puk. Hokej je hra chýb. Okuliar je jeden veľký bojovník, ktorý hrá tímovo a odovzdal by sa pre tím. To, že spravil chybu, je úplne v poriadku.

Hokej vždy bude hra chýb. Vždy ju niekto musí urobiť. Keby to tak nebolo, zápasy by končili stavom 0:0, a to sa nikdy nedeje. Určite to Okuliar nechcel urobiť a urobil to v zápale boja.