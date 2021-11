Netradičné tribúny sú pozostatkom socializmu. Storočný klub mieri opäť za postupom

„Bolo by to veľmi pekné. V rozlete sme opatrní, ale veríme, že sa nám to spoločnými silami a chcením podarí,“ praje si.

Funkcionárov OFK Slovenská Ľupča teší, že hra a výsledky nestoja na jednom kanonierovi, ale góly strieľa viacero hráčov kádra.

„Kolektív je skvelý a pokope by mal zostať aj v novom roku. Ak by sa nám podarilo postúpiť do štvrtej ligy, bol by to veľký úspech.

Myslím, že herne a výsledkovo by sme nesklamali ani v tejto súťaži. V príprave sme sa s tímami zo štvrtej ligy stretli a boli sme im vyrovnaným súperom,“ tvrdí.