Hrali druhú ligu, góly za nich strieľal Weiss. Mestečko piva chce ísť vyššie

Od tejto sezóny je Hurbanovo farmou druholigového KFC Komárno, no najmä vstup do súťaže si mužstvo trénera Zdenka Kršteňanského predstavovalo o čosi lepšie.

Najlepší bol domáci zápas proti prvému Gabčíkovu, hoci v ňom gól nepadol. Ten zápas mal naozaj vysokú hernú kvalitu z oboch strán. Dominantné výkony sme podali napríklad proti Kolárovu, ktoré sme doma zdolali 4:0 , alebo v Nedede, kde sme zvíťazili 3:0 . Taktiež by som rád vyzdvihol výkon v Kozárovciach, kde sme vycestovali v značne oklieštenej zostave, no mužstvo podalo i tak dobrý výkon, hoci prehralo tesne 2:1 . Naopak, najslabší výkon sme podali určite v Štúrove, kde sme prehrali 3:1 .

Z výkonnostnej stránky mužstvo každým zápasom rastie. Začiatok súťaže nebol optimálny, no momentálna výkonnosť nášho tímu má stúpajúcu tendenciu. Čo sa týka tabuľkového postavenia, mohlo by byť určite lepšie.

Ako sa pozeráte na chystanú reorganizáciu a čo z nej pre MŠK vyplýva?

Je v nej ešte veľa otáznikov, na ktoré kluby upozorňujú a stále preto ešte nevieme či reorganizácia vôbec bude, alebo nie. Ak by nakoniec bola, tak určite chceme skončiť na priečkach zaručujúcich postup do novovytvorenej súťaže pod názvom Majstrovstvá regiónu Západ. No, ak by sa pripravovaná reorganizácia nakoniec zrušila, máme záujem hrať tretiu ligu.

V augustovom kole Slovnaft Cupu vyradila Hurbanovo piatoligová Okoličná. Mala tá prehra nejaký dopad na mužstvo?

Prehra určite mrzí každého z nás, ale viac ako prehra nás mrzelo vážnejšie zranenie opory zadných radov Petra Kádeka.