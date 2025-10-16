Jazdcov čakajú zákruty v protismere. F1 mieri na okruh, ktorý sedí aj Ferrari

AUSTIN. Sezóna motoristického seriálu formula 1 pokračuje už devätnástym podujatím z celkových 24, ktorým je Veľká cena USA.
Na okruhu Circuit of the Americas sa opäť pôjde v šprintovom formáte.
Štatistiky a zaujímavosti
Circuit of the Americas hostí Veľkú cenu USA už trinástykrát a po tretí raz po sebe bude na programe aj šprint.
Z aktívnych jazdcov v Austine dokázali zvíťaziť len traja:
- Lewis Hamilton (2012, 2014, 2015, 2016, 2017)
- Max Verstappen (2021, 2022, 2023)
- Charles Leclerc (2024)
McLaren tu má len jedno víťazstvo, ktoré získal Hamilton pri premiére okruhu v roku 2012.
Brit je zároveň najúspešnejším jazdcom v histórii Veľkej ceny USA — má na konte šesť triumfov, z toho jeden ešte z čias pretekov v Indianapolise.
Veľká cena USA
- Dĺžka kola: 5,513 km
- Počet kôl: 56
- Celková vzdialenosť: 308,405 km
- Víťaz z roku 2024: Charles Leclerc (Ferrari)
- Pole position 2024: Lando Norris (McLaren), 1:32,330 min
- Rekordné kolo: Charles Leclerc (Ferrari), 1:36,169 z roku 2019
- Štart pretekov: 21:00 h (miestny čas 14:00 h)
Hamilton štartoval z pole position trikrát. Zaujímavosťou je, že iba Verstappen (z 6. miesta v roku 2023) a Leclerc (zo 4. miesta) dokázali v Austine vyhrať, aj keď neštartovali z prvého radu.
Okruh má 20 zákrut a jazdí sa v protismere hodinových ručičiek, čo je na kalendári F1 pomerne výnimočné (len deväť tratí).
Trať je známa svojím prirodzene zvlneným profilom a prudkým stúpaním hneď po štarte. Vyžaduje si vysoký prítlak a počasie v Texase býva často nevyspytateľné.
Piastri si drží vyše 20-bodový náskok
Lídrom priebežného poradia je Oscar Piastri z McLarenu, ktorý má 22-bodový náskok pred tímovým kolegom Landom Norrisom. Do konca sezóny zostáva šesť veľkých cien a tri sobotné šprinty.
Na treťom mieste je Max Verstappen so stratou 63 bodov na čelo.
Pohár konštruktérov je už v rukách McLarenu, ktorý spečatil obhajobu trofeje už na Veľkej cene Singapuru
Piastri vyhral v tejto sezóne sedem veľkých cien, Norris päť, Verstappen štyri a George Russell dve.
Lewis Hamilton nevyhral od 28. júla 2024 (Belgicko) a Ferrari nezvíťazilo od októbra 2024 v Mexiku.
Verstappen má na konte 67 víťazstiev a je tretí v historickom rebríčku za Schumacherom (91).
McLaren vyhral 12 z 18 doterajších veľkých cien sezóny.
Kvalifikáciám dominuje Verstappen
Verstappen bol v tejto sezóne šesťkrát na pole position, Piastri päťkrát, Norris štyrikrát, Russell dvakrát a Leclerc raz.
Piastri a Norris stáli na pódiu štrnásťkrát v osemnástich pretekoch. Pre Austrálčana je aktuálna dvojzápasová séria bez pódiového umiestnenia najdlhšia v sezóne.
Leclercovo druhé miesto v Monaku je najlepším výsledkom Ferrari v ročníku, pričom Monegasčan má päť pódií celkovo. Hamilton zatiaľ za Ferrari na pódium nevystúpil.
V roku 2025 sa na pódium postavilo deväť jazdcov zo siedmich tímov.
Nováčik Franco Colapinto (Alpine) je jediným jazdcom na štartovom rošte, ktorý ešte v sezóne 2025 nezískal ani bod.
Žiaden jazdec zároveň nebodoval vo všetkých doterajších pretekoch sezóny.