    Jazdci smerujú na chrám rýchlosti. Ferrari oslávi v Monze jubileum

    Veľká cena Talianska, ilustračná fotografia.
    Veľká cena Talianska, ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    4. sep 2025 o 07:00
    Pozrite si štatistiky k Veľkej cene Talianska formuly 1.

    MONZA. Sezóna motoristického seriálu formula 1 pokračuje šestnástym podujatím, ktorým je Veľká cena Talianska na okruhu Monza.

    Štatistiky a zaujímavosti pred VC Talianska

    Preteky budú 76. Veľkou cenou Talianska od začiatku šampionátu v roku 1950 a 75. na Monze.

    Chrám rýchlosti, postavený v roku 1922, má dlhé rovinky a 11 zákrut, 76 % času na kolo sa jazdí na plný plyn a maximálna rýchlosť presahuje 350 km/h.

    Preteky môžu byť kvôli vysokým rýchlostiam jedny z najkratších v roku z hľadiska celkového času. S najväčšou pravdepodobnosťou sa bude jazdiť so stratégiou jednej zastávky.

    Veľká cena Talianska

    • Dĺžka okruhu: 5,793 km
    • Celková vzdialenosť: 306,720 km (53 kôl)
    • Víťaz v roku 2024: Charles Leclerc, Ferrari
    • Pole position 2024: Lando Norris, McLaren – 1:19,327 min
    • Rekord okruhu v pretekoch: Rubens Barrichello, Ferrari – 1:21,046 (2004)
    • Štart pretekov: 15:00 GMT

    Sedemnásobní majstri sveta Lewis Hamilton a Michael Schumacher sa delia o rekord, keď každý z nich vyhral v Monze päťkrát.

    Ďalšími stále aktívnymi víťazmi z minulosti sú Max Verstappen (2022, 2023), Fernando Alonso (2007, 2010), Leclerc (2019, 2024) a Pierre Gasly (2020).

    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Talianska.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Talianska. (Autor: formula1.com)

    Hamilton na Monze sedemkrát štartoval z pole position a v kvalifikácii v roku 2020 dosiahol najrýchlejšie kolo v histórii formuly 1 s priemernou rýchlosťou 264,362 km/h.

    Veľké ceny Talianska a Veľkej Británie sú jediné, ktoré boli v kalendári v každom roku od roku 1950. V roku 1980 sa talianske kolo konalo v Imole.

    Ferrari oslavuje výročie

    Austrálčan Oscar Piastri vedie pred tímovým kolegom z McLarenu Norrisom o 34 bodov. Verstappen je tretí a na vedúcu pozíciu stráca 104 bodov.

    V priebežnom poradí konštruktérov má McLaren (584 bodov) 324 bodov a pred druhým Ferrari (260) je tretí Mercedes (248) a štvrtý Red Bull (214).

    Piastri vyhral v tejto sezóne sedem z 15 pretekov, Norris päť, Verstappen dva a George Russell z Mercedesu jeden.

    Hamilton nevyhral od svojho 105. víťazstva v kariére, ktoré dosiahol 28. júla 2024 v Belgicku.

    Verstappen vyhral 65 grands prix a v historickom rebríčku je tretí za Michaelom Schumacherom s 91 víťazstvami.

    McLaren mal v tejto sezóne sedemkrát jedno-dve víťazstvá a vyhral 12 z 15, vrátane posledných piatich v rade. Piastri bol v roku 2025 na pódiu 13-krát, Norris 12-krát.

    Leclercovo druhé miesto v Monaku zostáva najlepším umiestnením Ferrari v tejto sezóne. Monacký jazdec má teraz na konte päť pódiových umiestnení v sezóne. Hamilton ešte na pódiu za Ferrari nestál.

    Ferrari oslavuje 50. výročie prvého titulu zosnulého trojnásobného šampióna Nikiho Laudu s tímom. Rakúšan ho získal 7. septembra 1975 v Monze.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Veľká cena Talianska, ilustračná fotografia.
    Veľká cena Talianska, ilustračná fotografia.
    Jazdci smerujú na chrám rýchlosti. Ferrari oslávi v Monze jubileum
    dnes 07:00
