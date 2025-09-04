Jazdci smerujú na chrám rýchlosti. Ferrari oslávi v Monze jubileum

MONZA. Sezóna motoristického seriálu formula 1 pokračuje šestnástym podujatím, ktorým je Veľká cena Talianska na okruhu Monza.
Štatistiky a zaujímavosti pred VC Talianska
Preteky budú 76. Veľkou cenou Talianska od začiatku šampionátu v roku 1950 a 75. na Monze.
Chrám rýchlosti, postavený v roku 1922, má dlhé rovinky a 11 zákrut, 76 % času na kolo sa jazdí na plný plyn a maximálna rýchlosť presahuje 350 km/h.
Preteky môžu byť kvôli vysokým rýchlostiam jedny z najkratších v roku z hľadiska celkového času. S najväčšou pravdepodobnosťou sa bude jazdiť so stratégiou jednej zastávky.
Veľká cena Talianska
- Dĺžka okruhu: 5,793 km
- Celková vzdialenosť: 306,720 km (53 kôl)
- Víťaz v roku 2024: Charles Leclerc, Ferrari
- Pole position 2024: Lando Norris, McLaren – 1:19,327 min
- Rekord okruhu v pretekoch: Rubens Barrichello, Ferrari – 1:21,046 (2004)
- Štart pretekov: 15:00 GMT
Sedemnásobní majstri sveta Lewis Hamilton a Michael Schumacher sa delia o rekord, keď každý z nich vyhral v Monze päťkrát.
Ďalšími stále aktívnymi víťazmi z minulosti sú Max Verstappen (2022, 2023), Fernando Alonso (2007, 2010), Leclerc (2019, 2024) a Pierre Gasly (2020).
Hamilton na Monze sedemkrát štartoval z pole position a v kvalifikácii v roku 2020 dosiahol najrýchlejšie kolo v histórii formuly 1 s priemernou rýchlosťou 264,362 km/h.
Veľké ceny Talianska a Veľkej Británie sú jediné, ktoré boli v kalendári v každom roku od roku 1950. V roku 1980 sa talianske kolo konalo v Imole.
Ferrari oslavuje výročie
Austrálčan Oscar Piastri vedie pred tímovým kolegom z McLarenu Norrisom o 34 bodov. Verstappen je tretí a na vedúcu pozíciu stráca 104 bodov.
V priebežnom poradí konštruktérov má McLaren (584 bodov) 324 bodov a pred druhým Ferrari (260) je tretí Mercedes (248) a štvrtý Red Bull (214).
Piastri vyhral v tejto sezóne sedem z 15 pretekov, Norris päť, Verstappen dva a George Russell z Mercedesu jeden.
Hamilton nevyhral od svojho 105. víťazstva v kariére, ktoré dosiahol 28. júla 2024 v Belgicku.
Verstappen vyhral 65 grands prix a v historickom rebríčku je tretí za Michaelom Schumacherom s 91 víťazstvami.
McLaren mal v tejto sezóne sedemkrát jedno-dve víťazstvá a vyhral 12 z 15, vrátane posledných piatich v rade. Piastri bol v roku 2025 na pódiu 13-krát, Norris 12-krát.
Leclercovo druhé miesto v Monaku zostáva najlepším umiestnením Ferrari v tejto sezóne. Monacký jazdec má teraz na konte päť pódiových umiestnení v sezóne. Hamilton ešte na pódiu za Ferrari nestál.
Ferrari oslavuje 50. výročie prvého titulu zosnulého trojnásobného šampióna Nikiho Laudu s tímom. Rakúšan ho získal 7. septembra 1975 v Monze.