Program, výsledky, trasa a etapy na Rely Dakar 2026 (Štefan Svitko)

Rely Dakar sú najslávnejšie motoristické preteky sveta. Edícia v roku 2026 je na programe od 3. do 17. januára a rovnako ako v posledných šiestich ročníkoch ju hostí Saudská Arábia.
Tohtoročná trasa 48. ročníka je dlhá viac ako 8000 km, z čoho bude meraných viac ako 5000 km. Podujatie obsahuje jeden prológ, 13 etáp a štartuje aj finišuje sa v meste Yanbu.
V polovici podujatia čaká jazdcov jeden voľný deň v meste Rijád.
Dakar 2026 prinesie dvojicu dvojdňových Marathon-Refuge Stages, po jednej v každom týždni pretekov. Tieto etapy nahradia pôvodné Maratónske aj 48-hodinové Chrono etapy. Každá etapa Marathon-Refuge zredukuje vybavenie na úplné minimum.
Pomoc medzi pretekármi je povolená, všetko ostatné si budú musieť zabezpečiť sami. Konvoj sa bude v púšti spoliehať len na spacák a stan, pričom účastníci budú musieť prežiť na potravinových dávkach vydaných organizátormi.
VIDEO: Trať pretekov Rely Dakar 2026
V elitnej kategórii áut sa chystá poriadna bitka ťažkých váh: medzi stálymi favoritmi sú Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Seth Quintero a úradujúci šampión Yazeed Al-Rajhi.
Najúspešnejším Slovákom v histórii Rely Dakar je Štefan Svitko, ktorý sa na podujatí predstaví aj tento rok. Bude to pre neho už sedemnásta účasť.
"Sedemnásta účasť je o to cennejšia, že medzi nimi nebola žiadna medzera,“ uviedol trojnásobný majster Európy a mnohonásobný majster Slovenska v enduro a cross country pred začiatkom Rely Dakar.
Program, etapy a výsledky na Rely Dakar 2026
Etapa
Dátum
Štart
Cieľ
Dĺžka
Detail
Prológ
3. január
Yanbu
Yanbu
98 km | 23 km
1. etapa
4. január
Yanbu
Yanbu
518 km | 305 km
2. etapa
5. január
Yanbu
Al Ula
504 km | 400 km
3. etapa
6. január
Al Ula
Al Ula
666 km | 422 km
4. etapa
7. január
Al Ula
Maratónsky bivak
526 km | 451 km
5. etapa
8. január
Maratónsky bivak
Hail
428 km | 372 km
6. etapa
9. január
Hail
Rijád
920 km | 331 km
Voľný deň
10. január
Rijád
-
7. etapa
11. január
Rijád
Wadi ad-Dawasir
876 km | 462 km
8. etapa
12. január
Wadi ad-Dawasir
Wadi ad-Dawasir
717 km | 481 km
9. etapa
13. január
Wadi ad-Dawasir
Maratónsky bivak
531 km | 410 km
10. etapa
14. január
Maratónsky bivak
Bisha
469 km | 421 km
11. etapa
15. január
Bisha
Al Henakiyah
882 km | 347 km
12. etapa
16. január
Al Henakiyah
Yanbu
718 km | 310 km
13. etapa
17. január
Yanbu
Yanbu
141 km | 105 km