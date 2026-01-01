Program, výsledky, trasa a etapy na Rely Dakar 2026 (Štefan Svitko)

1. jan 2026 o 06:00
Pozrite si kompletný program, výsledky, trasu a etapy na Rely Dakar 2026. Slovensko reprezentuje Štefan Svitko.

Rely Dakar sú najslávnejšie motoristické preteky sveta. Edícia v roku 2026 je na programe od 3. do 17. januára a rovnako ako v posledných šiestich ročníkoch ju hostí Saudská Arábia.

Tohtoročná trasa 48. ročníka je dlhá viac ako 8000 km, z čoho bude meraných viac ako 5000 km. Podujatie obsahuje jeden prológ, 13 etáp a štartuje aj finišuje sa v meste Yanbu.

V polovici podujatia čaká jazdcov jeden voľný deň v meste Rijád.

Dakar 2026 prinesie dvojicu dvojdňových Marathon-Refuge Stages, po jednej v každom týždni pretekov. Tieto etapy nahradia pôvodné Maratónske aj 48-hodinové Chrono etapy. Každá etapa Marathon-Refuge zredukuje vybavenie na úplné minimum.

Pomoc medzi pretekármi je povolená, všetko ostatné si budú musieť zabezpečiť sami. Konvoj sa bude v púšti spoliehať len na spacák a stan, pričom účastníci budú musieť prežiť na potravinových dávkach vydaných organizátormi.

VIDEO: Trať pretekov Rely Dakar 2026

V elitnej kategórii áut sa chystá poriadna bitka ťažkých váh: medzi stálymi favoritmi sú Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Seth Quintero a úradujúci šampión Yazeed Al-Rajhi.

Najúspešnejším Slovákom v histórii Rely Dakar je Štefan Svitko, ktorý sa na podujatí predstaví aj tento rok. Bude to pre neho už sedemnásta účasť.

"Sedemnásta účasť je o to cennejšia, že medzi nimi nebola žiadna medzera,“ uviedol trojnásobný majster Európy a mnohonásobný majster Slovenska v enduro a cross country pred začiatkom Rely Dakar.

Program, etapy a výsledky na Rely Dakar 2026

Etapa

Dátum

Štart

Cieľ

Dĺžka

Detail

Prológ

3. január

Yanbu

Yanbu

98 km | 23 km

1. etapa

4. január

Yanbu

Yanbu

518 km | 305 km

2. etapa

5. január

Yanbu

Al Ula

504 km | 400 km

3. etapa

6. január

Al Ula

Al Ula

666 km | 422 km

4. etapa

7. január

Al Ula

Maratónsky bivak

526 km | 451 km

5. etapa

8. január

Maratónsky bivak

Hail

428 km | 372 km

6. etapa

9. január

Hail

Rijád

920 km | 331 km

Voľný deň

10. január

Rijád


-

7. etapa

11. január

Rijád

Wadi ad-Dawasir

876 km | 462 km

8. etapa

12. január

Wadi ad-Dawasir

Wadi ad-Dawasir

717 km | 481 km

9. etapa

13. január

Wadi ad-Dawasir

Maratónsky bivak

531 km | 410 km

10. etapa

14. január

Maratónsky bivak

Bisha

469 km | 421 km

11. etapa

15. január

Bisha

Al Henakiyah

882 km | 347 km

12. etapa

16. január

Al Henakiyah

Yanbu

718 km | 310 km

13. etapa

17. január

Yanbu

Yanbu

141 km | 105 km

