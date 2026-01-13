Austrálčan sa vrátil do čela celkového poradia. Víťazovi pomohla výrazná bonifikácia

Rely Dakar 2026
Výsledky - 9. etapa (Wadi ad-Dawasir - maratónsky bivak, 418 meraných km):
1.
Tosha Schareina
Španielsko
Honda
3:45:42 h
2.
Daniel Sanders
Austrália
KTM
+ 4:35 min
3.
Michael Docherty
JAR
KTM
+ 4:50 min
4.
Ricky Brabec
USA
Honda
+ 6:22 min
5.
Skyler Howes
USA
Honda
+ 7:54 min
6.
Adrien Van Beveren
Francúzsko
Honda
+ 10:10 min
Španielsky motocyklista Tosha Schareina na Honde zvíťazil v 9. etape 48. ročníka Rely Dakar.
V celkovom poradí sa udržal na 4. priečke, pričom na čelo sa vrátil Austrálčan Daniel Sanders na továrenskej KTM, ktorý bol v utorkovej maratónskej etape druhý.
Schareina zvládol 418 kilometrov dlhú etapu so štartom vo Wadi ad-Dawasir za 3:45:42 hodiny, pričom mu pomohla aj bonifikácia 3:18 minúty.
Sanders na neho stratil 4:35 minúty aj s bonifikáciou (-4:43). Najlepšiu trojku doplnil Juhoafričan Michael Docherty na KTM so stratou 4:50 min.
Medzi automobilmi triumfoval Poliak Eryk Goczal na Toyote (3:46:42 h), ktorý prekonal svojho strýka a tímového kolegu Michala Goczala o 7:45 minúty.
Prvú trojku doplnil Austrálčan Toby Price na Toyote (+11:36). Novým lídrom celkového poradia je Španiel Nani Roma na Forde, ktorý skončil v 9. etape ôsmy. Do vedenia celkového poradia sa na Dakare dostal po 12 rokoch.
Po konci maratónskej etapy musia účastníci stráviť noc v určenom tábore v púšti medzi Wadi Ad-Dawasir a Bishou, kde nie je k dispozícii externý servis.
Pretekári si môžu pomáhať navzájom, pričom majú k dispozícii len stan, spacák a porciu jedla pridelenú organizátormi.
Celkové poradie
1.
Daniel Sanders
Austrália
KTM
37:09:17 h
2.
Ricky Brabec
USA
Honda
+ 6:24 min
3.
Luciano Benavides
Argentína
KTM
+ 7:05 min
4.
Tosha Schareina
Španielsko
Honda
+ 15:28 min
5.
Skyler Howes
USA
Honda
+ 44:15 min
6.
Ignacio Cornejo
Čile
Hero
+ 1:05:10 h