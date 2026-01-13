Austrálčan sa vrátil do čela celkového poradia. Víťazovi pomohla výrazná bonifikácia

Austrálsky motocyklový pretekár Daniel Sanders (vpravo) a argentínsky motocyklista Luciano Benavides (obaja na továrenskej KTM).
Austrálsky motocyklový pretekár Daniel Sanders (vpravo) a argentínsky motocyklista Luciano Benavides (obaja na továrenskej KTM). (Autor: TASR/AP)
TASR|13. jan 2026 o 15:54
Najlepšiu trojku doplnil Juhoafričan Michael Docherty.

Rely Dakar 2026

Výsledky - 9. etapa (Wadi ad-Dawasir - maratónsky bivak, 418 meraných km):

1.

Tosha Schareina

Španielsko

Honda

3:45:42 h

2.

Daniel Sanders

Austrália

KTM

+ 4:35 min

3.

Michael Docherty

JAR

KTM

+ 4:50 min

4.

Ricky Brabec

USA

Honda

+ 6:22 min

5.

Skyler Howes

USA

Honda

+ 7:54 min

6.

Adrien Van Beveren

Francúzsko

Honda

+ 10:10 min

Španielsky motocyklista Tosha Schareina na Honde zvíťazil v 9. etape 48. ročníka Rely Dakar.

V celkovom poradí sa udržal na 4. priečke, pričom na čelo sa vrátil Austrálčan Daniel Sanders na továrenskej KTM, ktorý bol v utorkovej maratónskej etape druhý.

Schareina zvládol 418 kilometrov dlhú etapu so štartom vo Wadi ad-Dawasir za 3:45:42 hodiny, pričom mu pomohla aj bonifikácia 3:18 minúty.

Sanders na neho stratil 4:35 minúty aj s bonifikáciou (-4:43). Najlepšiu trojku doplnil Juhoafričan Michael Docherty na KTM so stratou 4:50 min.

Medzi automobilmi triumfoval Poliak Eryk Goczal na Toyote (3:46:42 h), ktorý prekonal svojho strýka a tímového kolegu Michala Goczala o 7:45 minúty.

Prvú trojku doplnil Austrálčan Toby Price na Toyote (+11:36). Novým lídrom celkového poradia je Španiel Nani Roma na Forde, ktorý skončil v 9. etape ôsmy. Do vedenia celkového poradia sa na Dakare dostal po 12 rokoch.

Po konci maratónskej etapy musia účastníci stráviť noc v určenom tábore v púšti medzi Wadi Ad-Dawasir a Bishou, kde nie je k dispozícii externý servis.

Pretekári si môžu pomáhať navzájom, pričom majú k dispozícii len stan, spacák a porciu jedla pridelenú organizátormi.

Celkové poradie

1.

Daniel Sanders

Austrália

KTM

37:09:17 h

2.

Ricky Brabec

USA

Honda

+ 6:24 min

3.

Luciano Benavides

Argentína

KTM 

+ 7:05 min

4.

Tosha Schareina

Španielsko

Honda

+ 15:28 min

5.

Skyler Howes

USA

Honda

+ 44:15 min

6.

Ignacio Cornejo

Čile

Hero

+ 1:05:10 h

Motorizmus

dnes 15:54
