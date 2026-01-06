Svitko odstúpil z Rely Dakar. V tretej etape mal nehodu a utrpel zranenie

Pre slovenského motocyklového pretekára Štefana Svitka sa účinkovanie na tohtoročnej Rely Dakar skončilo už v tretej etape.
Po 140 km utorkovej etapy mal nehodu, pri ktorej si zranil pravé rameno a požiadal o transport do základného tábora.
Pre 43-ročného člena tímu Slovnaft Rally Team sa tak skončilo púštne dobrodružstvo piatykrát pri celkovo 17. účasti, premiérovo v Saudskej Arábii.
Svitko bol v priebežnom poradí po druhej etape na 12. pozícii so stratou viac ako 24 minút na vedúceho Austrálčana Daniela Sandersa.
V utorok mal absolvovať etapu dlhú 736 kilometrov, z toho 422 kilometrov bolo meraných.
Jeho doterajším maximom na Rely Dakar je druhé miesto z roku 2016, pravidelne bojuje o čestný titul najlepšieho súkromného jazdca.