Svitko odstúpil z Rely Dakar. V tretej etape mal nehodu a utrpel zranenie

Štefan Svitko
Štefan Svitko (Autor: Facebook/Stefan Svitko Fanclub)
TASR|6. jan 2026 o 09:04
ShareTweet0

Poranil si pravé rameno.

Pre slovenského motocyklového pretekára Štefana Svitka sa účinkovanie na tohtoročnej Rely Dakar skončilo už v tretej etape.

Po 140 km utorkovej etapy mal nehodu, pri ktorej si zranil pravé rameno a požiadal o transport do základného tábora.

Pre 43-ročného člena tímu Slovnaft Rally Team sa tak skončilo púštne dobrodružstvo piatykrát pri celkovo 17. účasti, premiérovo v Saudskej Arábii.

Svitko bol v priebežnom poradí po druhej etape na 12. pozícii so stratou viac ako 24 minút na vedúceho Austrálčana Daniela Sandersa.

V utorok mal absolvovať etapu dlhú 736 kilometrov, z toho 422 kilometrov bolo meraných.

Jeho doterajším maximom na Rely Dakar je druhé miesto z roku 2016, pravidelne bojuje o čestný titul najlepšieho súkromného jazdca.

Motorizmus

Štefan Svitko
Štefan Svitko
Svitko odstúpil z Rely Dakar. V tretej etape mal nehodu a utrpel zranenie
dnes 09:04
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Motorizmus»Svitko odstúpil z Rely Dakar. V tretej etape mal nehodu a utrpel zranenie