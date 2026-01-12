Rely Dakar má nového lídra. Na čelo poradia sa dostal argentínsky jazdec

Argentínsky motocyklista Luciano Benavides na továrenskej KTM zvíťazil v 8. etape 48. ročníka Rely Dakar.
Dostal sa aj na čelo celkového poradia, kde má momentálne desaťsekundový náskok na predošlého lídra Daniela Sandersa.
Benavides zvládol 483 kilometrov dlhú etapu so štartom aj cieľom vo Wadi ad-Dawasir za 4:26:39 hodiny, pričom mu pomohla aj bonifikácia 7:28 minúty za otváranie trasy.
Najbližšie mu bol austrálsky tímový kolega Sanders s mankom 4:50 minúty, najlepšiu trojku doplnil Američan Ricky Brabec na Honde so stratou 5:02 min.
Medzi automobilmi triumfoval Saood Variawa na Toyote (4:20:35 h), keď po stíhacej jazde uchmatol víťazstvo svojmu juhoafrickému krajanovi Henkovi Lateganovi o tri sekundy. Tretí skončil švédsky víťaz nedeľnej etapy Mattias Ekström na Forde so stratou 29 sekúnd.
Len 20-ročný Variawa, ktorý absolvuje svoj tretí Dakar, štartoval z 26. miesta a 100 kilometrov pred cieľom 483-kilometrového okruhu pri Wadi ad-Dawasir bol ešte šiesty. Po 414 kilometroch sa posunul na tretie miesto, po 448 kilometroch už bol druhý.
Pre Lategana to bol druhý deň za sebou, keď mu víťazstvo v etape tesne ušlo. V nedeľu sa mu 30 kilometrov pred cieľom pokazil zadný tlmič na jeho Toyote.
Rely Dakar 2026
8. etapa (Wadi ad-Dawasir - Wadi ad-Dawasir, 483 meraných km):
automobily: 1. Saood Variawa (JAR/Toyota) 04:20:35 h, 2. Henk Lategan (JAR/Toyota) +3 s, 3. Mattias Ekström (Švéd./Ford) +29, 4. Seth Quintero (USA/Toyota) +37, 5. Nasser Al-Attiyah (Kat./Dacia) +1:16 min, 6. Carlos Sainz (Šp./Ford) +1:29
celkové poradie (po 8 zo 14 etáp): 1. Al-Attiyah 32:32:06 h, 2. Ekström +4:00 min, 3. Lategan +6:08, 4. Nani Roma (Šp./Ford) +9:37, 5. Sainz +10:39, 6. Sebastien Loeb (Fr./Dacia) +17:35
motocykle: 1. Luciano Benavides (Arg./KTM) 4:26:39 h, 2. Daniel Sanders (Aus./KTM) +4:50 min, 3. Ricky Brabec (USA/Honda) +5:02, 4. Tosha Schareina (Šp./Honda) +9:47, 5. Adrien Van Beveren (Fr./Honda) +11:56, 6. Skyler Howes (USA/Honda) +12:32
celkové poradie (po 8 zo 14 etáp): 1. Benavides 33:18:50 h, 2. Sanders +10 s, 3. Brabec +4:47 min, 4. Schareina +20:13, 5. Howes +41:06, 6. Ignacio Cornejo (Čile/Hero) +45:58