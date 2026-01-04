Svitko predviedol ďalší kvalitný výkon na Dakare. Mal na dosah prvú desiatku

Rely Dakar 2026 - 1. etapa
motocykle:
1.
Ross Branch
Botswana
3:14:50 h
2.
Edgar Canet
Španielsko
+1:21 min
3.
Daniel Sanders
Austrália
+ 2:23
4.
Ricky Brabec
USA
+ 2:53
5.
Tosha Schareina
Španielsko
+ 3:10
6.
Luciano Benavidesty
Argentína
+ 5:08
12.
Štefan Svitko
Slovensko
+ 13:47
Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v úvodnej etape rely Dakar dvanáste miesto.
Veterán na KTM zvládol 305 kilometrov dlhý špeciál so štartom aj cieľom v meste Janbu za 3:28:37 hodiny a na víťazného Rossa Brancha z Botswany (Hero) stratil 13:47 minúty.
Dohromady so spojovačkami absolvovali jazdci 518 kilometrov cez púštne údolia Arabského polostrova. K Branchovi boli najbližšie Šapniel Edgar Canet na továrenskej KTM (+1:21) a jeho austrálsky tímový kolega Daniel Sanders (+2:23).
Svitko sa dostal medzi najlepšiu tridsiatku po 70 kilometroch (26.), o osem pozícií si polepšil na 108. kilometri a dvanáste miesto si držal posledných 90 kilometrov trate.
V pondelok čaká na pretekárov druhá etapa, z Janbu sa presunú do Aluly a prejdú celkovo 504 kilometrov, z toho 400 meraných. Celkovo je na programe 13 etáp, záverečná 17. januára.