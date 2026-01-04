Svitko predviedol ďalší kvalitný výkon na Dakare. Mal na dosah prvú desiatku

Štefan Svitko v prvej etape.
Štefan Svitko v prvej etape. (Autor: Facebook/Stefan Svitko Fanclub)
TASR|4. jan 2026 o 11:12
Na víťazného Rossa Brancha z Botswany stratil 13:47 minúty.

Rely Dakar 2026 - 1. etapa

motocykle:

1.

Ross Branch

Botswana

3:14:50 h

2.

Edgar Canet

Španielsko

+1:21 min

3.

Daniel Sanders

Austrália

+ 2:23

4.

Ricky Brabec

USA

+ 2:53

5.

Tosha Schareina

Španielsko

+ 3:10

6.

Luciano Benavidesty

Argentína

+ 5:08

12.

Štefan Svitko

Slovensko

+ 13:47

Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v úvodnej etape rely Dakar dvanáste miesto.

  • Program, výsledky, trasa a etapy na Rely Dakar 2026

Veterán na KTM zvládol 305 kilometrov dlhý špeciál so štartom aj cieľom v meste Janbu za 3:28:37 hodiny a na víťazného Rossa Brancha z Botswany (Hero) stratil 13:47 minúty.

Dohromady so spojovačkami absolvovali jazdci 518 kilometrov cez púštne údolia Arabského polostrova. K Branchovi boli najbližšie Šapniel Edgar Canet na továrenskej KTM (+1:21) a jeho austrálsky tímový kolega Daniel Sanders (+2:23).

Svitko sa dostal medzi najlepšiu tridsiatku po 70 kilometroch (26.), o osem pozícií si polepšil na 108. kilometri a dvanáste miesto si držal posledných 90 kilometrov trate.

V pondelok čaká na pretekárov druhá etapa, z Janbu sa presunú do Aluly a prejdú celkovo 504 kilometrov, z toho 400 meraných. Celkovo je na programe 13 etáp, záverečná 17. januára.

Motorizmus

