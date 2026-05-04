Svitko urobil po dvoch desaťročiach zmenu. O kariére: Bol by som ako jediný v histórii Dakaru

Štefan Svitko
Štefan Svitko
TASR|4. máj 2026 o 19:33
Bude po novom jazdiť na konkurenčnej Ducati.

Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko po viac než dvoch desaťročiach ukončil spoluprácu s KTM. Štyridsaťtriročný veterán o tom v pondelok informoval na sociálnej sieti.

Svitko bude po novom jazdiť na konkurenčnej Ducati. „Stalo sa to, na čo by som nikdy ani len nepomyslel a po 23 rokoch končím s KTM. Ďakujem za tie roky spolupráce,“ napísal na Facebooku.

Dodal, že kariéru sa ešte ukončiť nechystá: „Dakar je pre mňa to najviac a chcem štartovať po 18. raz. Bol by som ako jediný jazdec v histórii Dakaru, ktorý má za sebou 18 účastí a nevynechal ani jediný rok.“

Svitko tento rok odstúpil z prestížnej rely po 3. etape pre zlomeninu kľúčnej kosti. Nedávno absolvoval operáciu a momentálne sa zotavuje. „Hneď ako sa dám dokopy zo zranenia, začínam makať a pokračovať v mojich snoch,“ dodal slovenský pretekár.

Na púštnych pretekoch mu už patrí titul legendy Dakaru a má pridelené číslo 142. Jeho najvydarenejšie obdobie bolo počas konania podujatia v Južnej Amerike, kde zaznamenal aj etapové víťazstvo.

