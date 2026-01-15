Motocyklisti majú nového lídra. Medzi automobilmi sa nestratil ani matador Sainz

Americký motocyklista Skyler Howes na Honde vyhral 11. etapu 48. ročníka rely Dakar. Vedenia v celkovom hodnotení sa ujal Argentínčan Luciano Benavides na továrenskej KTM, ktorý obsadil štvrté miesto s mankom 3:37 minúty na Howesa.
Ten zvládol etapu za 3:09:02 hodiny, so súpermi absolvovali celkovo 882 kilometrov, z toho 346 meraných.
Na druhom mieste skončil jeho tímový kolega Adrien van Beveren z Francúzka, ktorý stratil 21 sekúnd aj s bonifikáciou 5:25 minúty za otváranie trate. Najlepšiu trojku doplnil Edgar Canet zo Španielska z továrenského tímu KTM.
Pre Howesa to bolo na jeho ôsmom Dakare prvé etapové víťazstvo a zároveň sa stal deviatym Američanom, ktorý dosiahol túto métu.
V kategórii automobilov bol najrýchlejší Švéd Mattias Ekström na Forde, ktorého jazdci zároveň ovládli najlepšiu trojku.
Druhé miesto obsadil Romain Dumas z Francúzka s mankom 1:22 minúty, tretí bol „El Matador“ Carlos Sainz, ktorý stratil 2:26 minúty.
Celkovým lídrom zostáva Katarčan Nasser Al-Attiyah na Dacii. Ten figuroval vo štvrtok na sedemnástej priečke a stratil 11:27 minúty.
Rely Dakar - 11. etapa (Bisha - Al Henakiyah, 346 meraných km)
Motocykle:
1. Skyler Howes (USA/Honda) 3:09:02 h, 2. Adrien van Beveren(Fr./Honda) +21 s, 3. Edgar Canet (Šp./KTM) +1:15 min, 4. Luciano Benavides (Arg./KTM) +3:37, 5. Tosha Schareina (Arg./Honda) +4:06, 6. Ricky Brabec (USA/Honda) +4:56
Celkové poradie: 1. Benavides 44:48:48 h, 2. Brabec +23 s, 3. Schareina +15:16 min, 4. Daniel Sanders (Aus./Ktm) +23:32, 5. Howes +34:20, 6. Van Beveren +54:13
Automobily:
1. Mattias Ekström (Švéd./Ford) 2:47:22 h, 2. Romain Dumas (Fr./Ford) +1:22 min, 3. Carlos Sainz (Šp./Ford) +2:26
Celkové poradie: 1. Nasser Al-Attiyah (Kat./Dacia) 44:39:59 h, 2. Nani Roma (Šp./Ford) +8:40 min, 3. Sebastien Loeb (Fr./Dacia) +18:37