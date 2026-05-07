Tragédia na pretekoch v Severnom Írsku. Elitný český jazdec mal smrteľnú nehodu

Po nehode v kvalifikácii na preteky superbikov North West 200 v Severnom Írsku zomrel český motocyklový jazdec Kamil Holán.
O smrteľnej havárii informovali BBC aj ďalšie médiá bez uvedenia totožnosti pretekára.
Úmrtie osemdesiatštyriročného Holána potvrdila na facebooku motoškola Hefty74, kde pracoval ako inštruktor.
"Odišiel človek, ktorý pre motocyklový šport dýchal. Kamil nebol len neuveriteľný pretekár a legenda českého road racingu, ktorý s odvahou zdolával tie najťažšie trate sveta od Hořic až po ostrov Man. Bol to predovšetkým úžasný priateľ, srdciar a človek s obrovským charakterom, "stojí v príspevku.
Holán zbieral úspechy na prírodných okruhoch. Niekoľkokrát ovládol populárny závod 300 zákrut Gustava Havla v Horiciach, jazdil aj legendárny Tourist Trophy na ostrove Man.
"Navždy zostaneš legendou českého road racingu. Je ťažké tomu uveriť, "napísal na Instagrame jediný český účastník majstrovstiev sveta cestných motocyklov Filip Salač.
"Už ako malý chlapec som na teba pozeral na pretekoch, kam som jazdil s otcom a bratom, a vždy som ti fandil.
Vždy som obdivoval, ako si do toho dával srdce a že aj po toľkých pádoch si sa zdvihol a našiel cestu ako pokračovať ďalej. Odišiel si pri tom, čo si miloval najviac. Nikdy nezabudneme. Raz si spolu zapretekáme tam hore, "uviedol Salač.
Preteky North West 200 sa premávajú od roku 1929. Holán sa stal dvadsiatym jazdcom, ktorý pri ňom zomrel.