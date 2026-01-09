Úradujúci víťaz dostal penalizáciu. Etapu na Dakare ovládol Američan

Americký motocyklista Ricky Brabec na Honde zvíťazil v 6. etape 48. ročníka Rely Dakar. K triumfu mu pomohla aj vyše trojminútová penalizácia úradujúceho víťaza Daniela Sandersa z Austrálie na KTM.
Pretekári absolvovali v piatok dokopy 915 kilometrov, z toho 326 meraných so štartom v Ha'ile a cieľom v Rijáde.
Brabec mal čas 3:41:33 hodiny, jeho tímový kolega Tosha Schareina zo Španielska zaostal o 1:14 minúty a skončil druhý, najlepšiu trojku doplnil spomínaný Sanders s mankom 1:17 min. „Vedel som, že táto etapa bude náročná, ale stále je pred nami dlhá cesta.
Som na dobrom mieste v poradí, no mojim hlavným cieľom je dotiahnuť sa na lídra. Pokúsim sa oddýchnuť a potom získať časové bonifikácie. Udiať sa môže čokoľvek, ale zatiaľ sa to vyvíja nádejne,“ prezradil Brabec pre oficiálnu stránku podujatia.
Medzi autami sa z etapového triumfu radoval Katarčan Nasser Al-Attiyah, ktorý sa zároveň dostal na čelo priebežného poradia. „Nie som nejaký kráľ, ale v tejto etape som veľa pracoval.
Prvých päť dní bolo celkom jednoduchých, preto sme sa teraz snažili zatlačiť. Auto nám fungovalo veľmi dobre. Som z toho veľmi šťastný. Verím, že sme mali úspešný deň,“ uviedol líder priebežného poradia po dojazde do cieľa.
Rely Dakar - 6. etapa
motocykle: 1. Ricky Brabec (USA/Honda) 3:41:33 h, 2. Tosha Schareina (Šp./Honda) +1:14 min, 3. Daniel Sanders (Aus./KTM) +1:17, 4. Skyler Howes (USA/Honda) +4:03, 5. Adrien Van Beveren (Fr./Honda) +5:21, 6. Luciano Benavides (Arg./KTM) +5:37
priebežné poradie: (po 6 zo 14 etáp):
1. Sanders 24:41:00 h, 2. Brabec +45 s, 3. Benavides +10:15 min, 4. Schareina +11:56, 5. Cornejo (Čile/Honda) +29:50, 6. Van Beveren +32:03
autá: 1. Nasser Al-Attiyah (Kat./Dacia) 3:38:28 h, 2. Sebastien Loeb (Fr./Dacia) +2:58 min., 3. Seth Quintero (USA/Toyota) +3:19
priebežné poradie: (po 6 zo 14 etáp):
1. Al-Attiyah 24:18:29 h, 2. Henk Lategan (JAR/Toyota) +6:10 min., 3. Nani Roma (Šp./Ford) +9:13