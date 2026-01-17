Napodobnil svojho staršieho brata. Argentínčan zvládol poslednú etapu a vyhral Rely Dakar

Luciano Benavides.
Luciano Benavides. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. jan 2026 o 11:54
V záverečnej 13. etape mu na celkový triumf stačilo druhé miesto.

Rely Dakar 2026

Výsledky - záverečná 13. etapa (Janbu - Janbu, 105 meraných km):

1.

Edgar Canet

Španielsko

KTM

49:03 min

2.

Luciano Benavides

Argentína

KTM

+ 6 s

3.

Tosha Schareina

Španielsko

Honda

+ 47 s

4.

Michael Doherty

JAR

KTM

+ 50 s

5.

Adrien van Beveren

Francúzsko

Honda

+ 1:15 min

6.

Skyler Howes

USA

Honda

+ 1:46 min

Argentínsky motocyklový pretekár Luciano Benavides na KTM vyhral 48. ročník Rely Dakar.

V záverečnej 13. etape mu na celkový triumf stačilo druhé miesto, vďaka ktorému sa dostal pred Rickyho Brabeca.

Americký jazdec na Honde mal pred sobotou náskok 3:20 minúty, no spravil chybu na trase a nakoniec prehral minimálnym rozdielom len o dve sekundy.

Na tretej priečke skončil Španiel Tosha Schareina (Honda) s mankom vyše 25 minút.

„O tomto momente som sníval celý život. Ešte včera sa to zdalo nemožné, ale stále som cítil, že sa to môže podariť. A dnes sa Ricky vydal nesprávnou cestou a ja tou správnou.

Bol to záblesk nádeje. Videl som, že je to on a že sa musí otočiť, aby sa dostal späť na správnu trasu, pretože prechod medzi nimi bol nemožný. Videl som šancu a išiel som do toho,“ agentúra AFP citovala Luciana Benavidesa, pre ktorého to bolo premiérové víťazstvo pri deviatom štarte na prestížnych pretekoch.

Jeho starší brat Kevin vyhral Dakar v rokoch 2021 a 2023.

„Pred začiatkom som všetkým hovoril, že tento Dakar bude môj. Deviaty štart a prvý triumf, spolu s bratom sme napísali históriu.

On vyhral o 43 sekúnd a ja o dve. Takže som ho zdolal. Je to splnený sen,“ dodal víťaz. Brabec mal na dosah tretí triumf po rokoch 2020 a 2024.

Záverečnú etapu so 105 km dlhým špeciálom a štartom a cieľom v Janbu vyhral Edgar Canet v čase 49:03 minút. Benavides na neho strati šesť sekúnd, tretí skončil Schareina.

Slovenský pretekár Štefan Svitko tento ročník nedokončil. Po 140 km tretej etapy mal nehodu, pri ktorej si zlomil kľúčnu kosť a požiadal o transport do základného tábora. Následne oznámil svoje odstúpenie z podujatia.

Konečné poradie

1.

Luciano Benavides

Argentína

KTM

49:00:41 hod

2.

Ricky Brabec

USA

Honda

+ 2 s

3.

Tosha Schareina

Španielsko

Honda

+ 25:12 min

4.

Skyler Howes

USA

Honda

+ 56:41 min

5.

Daniel Sanders

Austrália

KTM

+ 1:03:15 hod

6.

Adrien van Beveren

Francúzsko

Honda

+ 1:04:46 hod

