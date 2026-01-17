Napodobnil svojho staršieho brata. Argentínčan zvládol poslednú etapu a vyhral Rely Dakar

Rely Dakar 2026
Výsledky - záverečná 13. etapa (Janbu - Janbu, 105 meraných km):
1.
Edgar Canet
Španielsko
KTM
49:03 min
2.
Luciano Benavides
Argentína
KTM
+ 6 s
3.
Tosha Schareina
Španielsko
Honda
+ 47 s
4.
Michael Doherty
JAR
KTM
+ 50 s
5.
Adrien van Beveren
Francúzsko
Honda
+ 1:15 min
6.
Skyler Howes
USA
Honda
+ 1:46 min
Argentínsky motocyklový pretekár Luciano Benavides na KTM vyhral 48. ročník Rely Dakar.
V záverečnej 13. etape mu na celkový triumf stačilo druhé miesto, vďaka ktorému sa dostal pred Rickyho Brabeca.
Americký jazdec na Honde mal pred sobotou náskok 3:20 minúty, no spravil chybu na trase a nakoniec prehral minimálnym rozdielom len o dve sekundy.
Na tretej priečke skončil Španiel Tosha Schareina (Honda) s mankom vyše 25 minút.
„O tomto momente som sníval celý život. Ešte včera sa to zdalo nemožné, ale stále som cítil, že sa to môže podariť. A dnes sa Ricky vydal nesprávnou cestou a ja tou správnou.
Bol to záblesk nádeje. Videl som, že je to on a že sa musí otočiť, aby sa dostal späť na správnu trasu, pretože prechod medzi nimi bol nemožný. Videl som šancu a išiel som do toho,“ agentúra AFP citovala Luciana Benavidesa, pre ktorého to bolo premiérové víťazstvo pri deviatom štarte na prestížnych pretekoch.
Jeho starší brat Kevin vyhral Dakar v rokoch 2021 a 2023.
„Pred začiatkom som všetkým hovoril, že tento Dakar bude môj. Deviaty štart a prvý triumf, spolu s bratom sme napísali históriu.
On vyhral o 43 sekúnd a ja o dve. Takže som ho zdolal. Je to splnený sen,“ dodal víťaz. Brabec mal na dosah tretí triumf po rokoch 2020 a 2024.
Záverečnú etapu so 105 km dlhým špeciálom a štartom a cieľom v Janbu vyhral Edgar Canet v čase 49:03 minút. Benavides na neho strati šesť sekúnd, tretí skončil Schareina.
Slovenský pretekár Štefan Svitko tento ročník nedokončil. Po 140 km tretej etapy mal nehodu, pri ktorej si zlomil kľúčnu kosť a požiadal o transport do základného tábora. Následne oznámil svoje odstúpenie z podujatia.
Konečné poradie
1.
Luciano Benavides
Argentína
KTM
49:00:41 hod
2.
Ricky Brabec
USA
Honda
+ 2 s
3.
Tosha Schareina
Španielsko
Honda
+ 25:12 min
4.
Skyler Howes
USA
Honda
+ 56:41 min
5.
Daniel Sanders
Austrália
KTM
+ 1:03:15 hod
6.
Adrien van Beveren
Francúzsko
Honda
+ 1:04:46 hod