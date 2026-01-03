Svitko má za sebou prológ na Dakare. Podarilo sa mu skončiť v druhej desiatke

Rely Dakar 2026 - prológ
motocykle:
1.
Edgar Canet
Španielsko
11:31 min
2.
Daniel Sanders
Austrália
+3 s
3.
Ricky Brabec
USA
+5 s
4.
Luciano Benavides
Argentína
+11 s
5.
Ross Branch
Botswana
+16 s
6.
Michael Docherty
JAR
+19 s
15.
Štefan Svitko
Slovensko
+52 s
Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko odštartoval svoju 17. účasť na prestížnej Rely Dakar 15. miestom.
V úvodnom prológu v saudskoarabskom stredisku Janbu dosiahol čas 12:23 min a za najrýchlejším Edgarom Canetom zo Španielska zaostal o 52 sekúnd.
Úvodný prológ meral 22 kilometrov, spolu so spojovačkami to bolo 95 km. Pred polovicou meraného úseku bol slovenský veterán na KTM priebežne v tretej desiatke, najrýchlejší bol v tom čase Američan Ricky Brabec (Honda).
Ten nakoniec zaostal o jedenásť sekúnd za Canetom na továrenskej KTM a obsadil tretiu priečku, druhý bol Daniel Sanders z Austrálie.
Prvá 500-kilometrová etapa 48. ročníka je na programe v nedeľu. Na pretekárov čakalo celkom 13 etáp, záverečná 17. januára.