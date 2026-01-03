Svitko má za sebou prológ na Dakare. Podarilo sa mu skončiť v druhej desiatke

TASR|3. jan 2026 o 11:55
Za najrýchlejší Canetom zo Španielska zaostal o 52 sekúnd.

Rely Dakar 2026 - prológ

motocykle:

1.

Edgar Canet

Španielsko

11:31 min

2.

Daniel Sanders

Austrália

+3 s

3.

Ricky Brabec

USA

+5 s

4.

Luciano Benavides

Argentína

+11 s

5.

Ross Branch

Botswana

+16 s

6.

Michael Docherty

JAR

+19 s

15.

Štefan Svitko

Slovensko

+52 s

Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko odštartoval svoju 17. účasť na prestížnej Rely Dakar 15. miestom.

V úvodnom prológu v saudskoarabskom stredisku Janbu dosiahol čas 12:23 min a za najrýchlejším Edgarom Canetom zo Španielska zaostal o 52 sekúnd.

Úvodný prológ meral 22 kilometrov, spolu so spojovačkami to bolo 95 km. Pred polovicou meraného úseku bol slovenský veterán na KTM priebežne v tretej desiatke, najrýchlejší bol v tom čase Američan Ricky Brabec (Honda).

Ten nakoniec zaostal o jedenásť sekúnd za Canetom na továrenskej KTM a obsadil tretiu priečku, druhý bol Daniel Sanders z Austrálie.

Prvá 500-kilometrová etapa 48. ročníka je na programe v nedeľu. Na pretekárov čakalo celkom 13 etáp, záverečná 17. januára.

Motorizmus

dnes 11:55
