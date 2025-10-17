    Verstappen vypálil McLarenom rybník. Fantastický Hülkenberg zdolal obe Ferrari

    Max Verstappen počas VC USA 2025.
    Max Verstappen počas VC USA 2025. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|18. okt 2025 o 00:25
    ShareTweet0

    Líder šampionátu Oscar Piastri skončil tretí.

    Formula 1 - Veľká cena USA 2025

    Šprintová kvalifikácia:

    1.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    1:32,143 min

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,071 s

    3.

    Oscar Piastri

    Nový Zéland

    McLaren

    + 0,380 s

    4.

    Nico Hulkenberg

    Nemecko

    Sauber

    + 0,502 s

    5.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 0,745 s

    6.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    + 0,767 s

    7.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    + 0,768 s

    8.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 0,892 s

    9.

    Alex Albon

    Thajsko

    Williams

    + 0,956 s

    10.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,961 s

    AUSTIN. Šprintovú kvalifikáciu na VC USA 2025 ovládol Holanďan Max Verstappen. Úradujúci šampión predstihol oba McLareny. Lando Norris naložil svojmu tímovému kolegovi Oscarovi Piastrimu tri desatiny.

    Prekvapením v Austine bol štvrtý Nico Hülkenberg zo Sauberu, ktorý zaostal pol sekundy za Verstappenom.

    Súťažný víkend pokračuje na Circuit of the Americas v sobotu šprintovými pretekmi (19:00 SELČ) a štandardnou kvalifikáciou (23:00 SELČ). V nedeľu potom nasledujú klasické preteky od 21:00 SELČ.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Max Verstappen počas VC USA 2025.
    Max Verstappen počas VC USA 2025.
    Verstappen vypálil McLarenom rybník. Fantastický Hülkenberg zdolal obe Ferrari
    dnes 00:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Verstappen vypálil McLarenom rybník. Fantastický Hülkenberg zdolal obe Ferrari