Verstappen vypálil McLarenom rybník. Fantastický Hülkenberg zdolal obe Ferrari

Formula 1 - Veľká cena USA 2025
Šprintová kvalifikácia:
1.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
1:32,143 min
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,071 s
3.
Oscar Piastri
Nový Zéland
McLaren
+ 0,380 s
4.
Nico Hulkenberg
Nemecko
Sauber
+ 0,502 s
5.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 0,745 s
6.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
+ 0,767 s
7.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
+ 0,768 s
8.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,892 s
9.
Alex Albon
Thajsko
Williams
+ 0,956 s
10.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,961 s
AUSTIN. Šprintovú kvalifikáciu na VC USA 2025 ovládol Holanďan Max Verstappen. Úradujúci šampión predstihol oba McLareny. Lando Norris naložil svojmu tímovému kolegovi Oscarovi Piastrimu tri desatiny.
Prekvapením v Austine bol štvrtý Nico Hülkenberg zo Sauberu, ktorý zaostal pol sekundy za Verstappenom.
Súťažný víkend pokračuje na Circuit of the Americas v sobotu šprintovými pretekmi (19:00 SELČ) a štandardnou kvalifikáciou (23:00 SELČ). V nedeľu potom nasledujú klasické preteky od 21:00 SELČ.