    ONLINE: Veľká cena USA 2025 dnes, formula 1 2025 LIVE (F1, preteky)

    ONLINE: Preteky na Veľkej cene USA 2025 (formula 1).
    ONLINE: Preteky na Veľkej cene USA 2025 (formula 1). (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|19. okt 2025 o 18:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z pretekov na Veľkej cene USA 2025 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    AUSTIN. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena USA.

    Z pole position odštartuje Max Verstappen na Red Bulle pred jazdcom McLarenu Landom Norrisom. Jeho tímový kolega a líder šampionátu Oscar Piastri vyštartuje zo 6. priečky.

    Kde sledovať F1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena USA 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, preteky, nedeľa, výsledky)

    Formula 1  2025
    19.10.2025 o 21:00
    Veľká cena USA
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny USA. Na pole position odštartuje Max Verstappen po skvelej sobote, v ktorej okrem kvalifikácie opanoval aj šprint. V prvom rade ho doplní Lando Norris, zatiaľ čo líder šampionátu Oscar Piastri odštartuje až zo šiestej priečky. Nezostáva nám nič iné iba si vychutnať Veľkú cenu USA, a to aké ďalšie zvraty nám pripraví v boji o majstrovský titul.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 21:00.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Rastie na sile a popularite. F1 bude jazdiť na atraktívnom okruhu ešte mnoho rokov
    dnes 18:58
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»ONLINE: Veľká cena USA 2025 dnes, formula 1 2025 LIVE (F1, preteky)