ONLINE: Veľká cena USA 2025 dnes, formula 1 2025 LIVE (F1, preteky)

AUSTIN. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena USA.
Z pole position odštartuje Max Verstappen na Red Bulle pred jazdcom McLarenu Landom Norrisom. Jeho tímový kolega a líder šampionátu Oscar Piastri vyštartuje zo 6. priečky.
Kde sledovať F1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena USA 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, preteky, nedeľa, výsledky)
Formula 1 2025
19.10.2025 o 21:00
Veľká cena USA
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny USA. Na pole position odštartuje Max Verstappen po skvelej sobote, v ktorej okrem kvalifikácie opanoval aj šprint. V prvom rade ho doplní Lando Norris, zatiaľ čo líder šampionátu Oscar Piastri odštartuje až zo šiestej priečky. Nezostáva nám nič iné iba si vychutnať Veľkú cenu USA, a to aké ďalšie zvraty nám pripraví v boji o majstrovský titul.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 21:00.