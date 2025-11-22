ONLINE: Veľká cena Las Vegas dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

LAS VEGAS. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Las Vegas.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Kde sledovať F1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Las Vegas 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, preteky, nedeľa, výsledky)
Formula 1 2025
23.11.2025 o 05:00
Veľká cena Las Vegas
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z Veľkej ceny Las Vegas.
Skvelú fazónu potvrdil v kvalifikácii Lando Norris, ktorý aj do týchto pretekov odštartuje z pole position a môže sa opäť bližšie priblížiť k zisku titulu. V prvom rade ho doplní Max Verstappen. Druhý rad tvorí Carlos Sainz a George Russell. Norrisov rival v boji o titul Oscar Piastri odštartuje až z piatej priačky a bude mať čo robiť, ak bude chcieť stiahnuť 24-bodovú stratu na Norrisa.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 05:00.