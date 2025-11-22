    ONLINE: Veľká cena Las Vegas dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

    22. nov 2025 o 20:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos z pretekov na Veľkej cene Las Vegas 2025 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    LAS VEGAS. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Las Vegas.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Formula 1  2025
    23.11.2025 o 05:00
    Veľká cena Las Vegas
    Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z Veľkej ceny Las Vegas.
    Skvelú fazónu potvrdil v kvalifikácii Lando Norris, ktorý aj do týchto pretekov odštartuje z pole position a môže sa opäť bližšie priblížiť k zisku titulu. V prvom rade ho doplní Max Verstappen. Druhý rad tvorí Carlos Sainz a George Russell. Norrisov rival v boji o titul Oscar Piastri odštartuje až z piatej priačky a bude mať čo robiť, ak bude chcieť stiahnuť 24-bodovú stratu na Norrisa.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 05:00.

    dnes 20:00
