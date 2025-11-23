    Výsledky z Las Vegas sa môžu ešte zmeniť. Diskvalifikácia hrozí kandidátom na titul

    Britský pretekár tímu McLaren Lando Norris počas Veľkej ceny Las Vegas 2025.
    Britský pretekár tímu McLaren Lando Norris počas Veľkej ceny Las Vegas 2025. (Autor: TASR/ Pool Photo via AP)
    Sportnet|23. nov 2025 o 09:40
    ShareTweet0

    Lando Norris v závere spomalil pre iný dôvod, ako sa zdalo.

    správu aktualizujeme...

    LAS VEGAS. Hoci sa Veľká cena Las Vegas v rámci seriálu pretekov F1 skončila pred približne troma hodinami, jej výsledky nemožno označiť za oficiálne.

    Je pravdepodobné, že sa poradie v cieli bude meniť, pričom na neočakávané zmeny majú doplatiť dvaja kandidáti na zisk majstrovského titulu.

    Monoposty Landa Norrisa a Oscara Piastriho podľa stanoviska FIA neprešli technickou kontrolou pre nadmerné opotrebovanie dosky podlahy.

    Prípad riešia komisári a obom jazdcom McLarenu hrozí diskvalifikácia.

    Norris, napriek výhode prvého miesta na štarte, skončil v uliciach Las Vegas na druhom mieste za Maxom Verstappen, vďaka čomu získal 18 bodov.

    VIDEO: Štart Veľkej ceny Las Vegas formuly 1 2025

    Piastri bol štvrtý, a tak na jeho konto pribudlo desať bodov. Pokiaľ by však boli Austrálčanovi odobrané, Verstappen by sa na neho dotiahol (366) a obaja by strácali na vedúceho Norrisa 24 bodov.

    Norris v závere pretekov výrazne strácal tempo a takmer prišiel o druhú priečku, na ktorú sa doťahoval George Russell. Podľa prvotných správ mal šetriť palivo, no pravdou je, že problémom bol doska podlahy.

    Ak by boli piloti McLarenu naozaj diskvalifikovaní, dvojité pódium by získal Mercedes, keďže na druhú priečku by sa posunul Russell a trofej za bronzovú priečku by si odniesol 19-ročný Andrea Kimi Antonelli.

    Doterajšie poradie šampionátu

    Po 22 z 24 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    408

    2.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    378

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    366

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    291

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    222

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    149

    7.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    132

    8.

    Alexander Albon

    Thajsko

    Williams

    73

    9.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    47

    10. 

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Sauber

    45

    11.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    44

    12.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    40

    13.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    40

    14.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    36

    15.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    32

    16.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    30

    17.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    28

    18.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    22

    19.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Sauber

    19

    20.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    0

    21.

    Jack Doohan

    Austrália

    Alpine

    0

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Britský pretekár tímu McLaren Lando Norris počas Veľkej ceny Las Vegas 2025.
    Britský pretekár tímu McLaren Lando Norris počas Veľkej ceny Las Vegas 2025.
    Výsledky z Las Vegas sa môžu ešte zmeniť. Diskvalifikácia hrozí kandidátom na titul
    dnes 09:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Výsledky z Las Vegas sa môžu ešte zmeniť. Diskvalifikácia hrozí kandidátom na titul