Výsledky z Las Vegas sa môžu ešte zmeniť. Diskvalifikácia hrozí kandidátom na titul

správu aktualizujeme...
LAS VEGAS. Hoci sa Veľká cena Las Vegas v rámci seriálu pretekov F1 skončila pred približne troma hodinami, jej výsledky nemožno označiť za oficiálne.
Je pravdepodobné, že sa poradie v cieli bude meniť, pričom na neočakávané zmeny majú doplatiť dvaja kandidáti na zisk majstrovského titulu.
- ONLINE: Veľká cena Las Vegas F1 2025
- Formula 1: Kalendár, program a výsledky v sezóne 2025
- Formula 1: Priebežné poradia v sezóne 2025
Monoposty Landa Norrisa a Oscara Piastriho podľa stanoviska FIA neprešli technickou kontrolou pre nadmerné opotrebovanie dosky podlahy.
Prípad riešia komisári a obom jazdcom McLarenu hrozí diskvalifikácia.
Norris, napriek výhode prvého miesta na štarte, skončil v uliciach Las Vegas na druhom mieste za Maxom Verstappen, vďaka čomu získal 18 bodov.
VIDEO: Štart Veľkej ceny Las Vegas formuly 1 2025
Piastri bol štvrtý, a tak na jeho konto pribudlo desať bodov. Pokiaľ by však boli Austrálčanovi odobrané, Verstappen by sa na neho dotiahol (366) a obaja by strácali na vedúceho Norrisa 24 bodov.
Norris v závere pretekov výrazne strácal tempo a takmer prišiel o druhú priečku, na ktorú sa doťahoval George Russell. Podľa prvotných správ mal šetriť palivo, no pravdou je, že problémom bol doska podlahy.
Ak by boli piloti McLarenu naozaj diskvalifikovaní, dvojité pódium by získal Mercedes, keďže na druhú priečku by sa posunul Russell a trofej za bronzovú priečku by si odniesol 19-ročný Andrea Kimi Antonelli.
Doterajšie poradie šampionátu
Po 22 z 24 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
408
2.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
378
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
366
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
291
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
222
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
149
7.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
132
8.
Alexander Albon
Thajsko
Williams
73
9.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
47
10.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Sauber
45
11.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
44
12.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
40
13.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
40
14.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
36
15.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
32
16.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
30
17.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
28
18.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
22
19.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Sauber
19
20.
Franco Colapinto
Argentína
Alpine
0
21.
Jack Doohan
Austrália
Alpine
0