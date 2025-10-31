Po nebezpečnom incidente sa Mexičania pustili do Lawsona. Nenesie žiadnu vinu, tvrdí F1

MEXIKO. Liam Lawson nenesie žiadnu vinu za nebezpečnú situáciu, keď mu minulý víkend na Veľkej cene Mexika vošli do cesty dvaja traťoví komisári, uviedlo v piatok riadiaci orgán Formuly 1.
Novozélanďan, ktorý jazdí za tím Racing Bulls, bol šokovaný incidentom z tretieho kola, ku ktorému došlo potom, čo vyšiel z boxov.
„Robíš si zo mňa srandu? Videli ste to?“ pýtal sa cez rádio svojho inžiniera. „Mohol som ich… zabiť, kámo.“
Medzinárodná automobilová federácia (FIA) vo vyhlásení uviedla, že vyšetrovanie aj naďalej pokračuje, no Lawson je z toho vonku.
„Po analýze telemetrie z incidentu môžeme potvrdiť, že… Liam Lawson spomalil primerane a správne zareagoval na dvojité žlté vlajky v danej oblasti,“ uviedla FIA.
Vo vyhlásení sa dodáva, že nováčik brzdil skôr než v iných kolách a prešiel zákrutou jeden „podstatne pomalšie než pretekovým tempom“. „Nie je za tento incident vinný,“ dodáva orgán.
Vyhlásenie Mexického automobilového klubu (OMDAI) začiatkom týždňa upozorňovalo, že Lawson napriek tomu, že videl maršálov na trati a vedel, že musí byť mimoriadne opatrný, nezmenil jazdnú stopu.
Zábery z monopostu naznačili, že maršálov, ktorí zbierali úlomky po skoršej kolízii, zbadal až na poslednú chvíľu, keď už začal zatáčať doprava.
Mediálne správy interpretovali vyhlásenie OMDAI tak, že naznačuje Lawsonovu vinu.
FIA uviedla, že situácia so maršálmi na trati a blížiacimi sa autami je niečo, čo nikto nechce vidieť, a je prirodzené, že incident vyvolal obavy a diskusiu.
„Je šťastím, že tento incident nemal vážne následky, no vykonávame interné vyšetrovanie, aby sme presne pochopili, čo sa stalo a identifikovali oblasti, kde je možné zlepšiť postupy,“ dodala FIA.
„Rovnako ako pri všetkých vážnych incidentoch, úplná analýza si vyžiada čas,“ doplnila, s tým že je potrebné zhromaždiť a skontrolovať dôkazy v rôznych jazykoch.
Riadiaci orgán zároveň poďakoval maršálom, ktorí pracujú dobrovoľne, za ich profesionalitu a oddanosť.