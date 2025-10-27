F1 ako preteky kosačiek. Mexiko prinieslo chaos, dvojitý meter a tiež okamih hrôzy

BRATISLAVA. Hoci si na stupňoch víťazov vypočul aj piskot neprajných fanúšikov, Lando Norris má za sebou priam dokonalý pretekársky víkend.
Na okruhu bratov Rodríguezovcov dominoval, prvýkrát od Veľkej ceny Maďarska sa tešil z víťazstva a po vyše pol roku opäť vedie šampionát F1.
Hoci je jeho náskok pred Oscarom Piastrim iba jednobodový, Brit v poslednom období ukazuje lepšiu formu a pred záverečnými štyrmi podujatiami, vrátane dvoch šprintov, má veľkú šancu na zisk premiérového titulu.
"Od začiatku som bol sústredený a išiel si vlastným tempom. Z prvého triumfu v Mexiku mám veľkú radosť. Veľké ďakujem patrí celému tímu," povedal Norris.
Beztrestné skrátenie trate
Jazdec McLarenu položil základ víťazstva v Mexiku už v tretej časti kvalifikácie, kde poskladal skvelé kolo, vďaka ktorému si vybojoval pole position.
V nedeľu mu vyšiel aj štart, čo nebýva vždy pravidlom, a uspel systémom štart - cieľ. Aj keď v závere výrazne spomalil, vyhral o priepastných 30 sekúnd.
Kým si rodák z Bristolu užíval bezproblémovú cestu za 25 bodmi, za nim sa diali veci. Od prvého kola sa kopili kontroverzné momenty, na ktoré azda najviac doplatili Norrisovi krajania Lewis Hamilton a George Russell.
VIDEO: Štart Veľkej ceny Mexika formuly 1 2025
Sedemnásobný majster sveta sa po štarte dostal na druhé miesto cez tímového kolegu Charlesa Leclerca, ktorý si následne skrátil trať prejazdom cez trávu.
Na ďalšej rovinke prepustil pozíciu Norrisovi, ale Hamiltonovi už nie. Ten dokonca musel ešte bojovať s Verstappenom, ktorý nedobrzdil do prvej zákruty a po tráve prešiel ešte podstatne väčší úsek než Leclerc.
Vedenie pretekov však chaos z úvodného kola ignorovalo. V grafike nenabehla ani len správa o prešetrovaní incidentov, nie to ešte udelenie penalizácii.
"Mal som skvelý štart a nevyšiel som mimo trate. Ostatní si to skrátili, udržali si svoje pozície, no žiadne tresty nedostali. Je to šialené," reagoval po pretekoch evidentne frustrovaný Hamilton.
Podľa Russella bolo až smiešne, že "trávnikári" nedostali žiadne tresty a podobne sa na situáciu z prvého kola pozeral aj komentátor Števo Eisele.
"Naozaj nechápem, ako sa to mohlo Leclercovi prepiecť. Hamilton bol jasne pred ním po čistom súboji a Charles si to namiesto zaradenia za Lewisa v pohode strihol krížom cez trávu a nevrátil pozíciu," čudoval sa.
Keby tam bol štrk
Hamilton si kalich horkosti vypil do dna v šiestom kole, keď na neho útočil Verstappen. Najskôr do seba narazili a Holanďan opäť prešiel cez trávnik.
Brit si vzápätí chcel zobrať stratenú pozíciu naspäť, no prebrzdil pneumatiky a prvýkrát aj on vyšiel na trávnik, z ktorého sa vracal na trať.
V tomto prípade už komisári zasiahli, Hamilton dostal 10-sekundový trest. Presne za to, čo vyčítal svojim súperom - získanie výhody a nevrátanie pozície.
Trest, ktorý šéf Ferrari Frédéric Vasseur označil za veľmi, veľmi prísny, v konečnom dôsledku spôsobil prepad Hamiltona z tretieho až na ôsme miesto.
"Vo štvrtej zákrute sme museli bojovať, hoci z predošlej si Verstappen priniesol výhodu. Skrátil si trať, no penalizáciu som dostal iba ja. Som sklamaný. Ako ste videli, komisári majú dvojitý meter," povedal Brit.
Ako vtipne a trefne uviedol George Russell, úvod veľkej ceny formuly 1 sa zmenil na preteky kosačiek: "Niečo sa musí zmeniť, takto by to nemalo fungovať. Keby tam bol štrk, nikto by sa tadiaľ nevybral."
VIDEO: Penalizácia 10 sekúnd pre Lewisa Hamiltona
Po pretekoch sa napokon mohol najviac usmievať Oliver Bearman. Jazdec, ktorý vlani v jedných pretekoch zastúpil Carlosa Sainza v monoposte Ferrari, vyrovnal najlepšie umiestnenie tímu Haas.
Po heroickom výkone skončil na štvrtom mieste. Tesne pod pódiom skončil na Haase už len Francúz Romain Grosjean na Veľkej cene Rakúska 2018.
"Lewis a Max boli na začiatku v súboji, z ktorého som profitoval. Pódium bolo blízko, ale ak by som nešiel druhýkrát do boxov, bolo by to veľké riziko. Rozhodli sme sa správne," povedal médiám 20-ročný jazdec.
Našťastie bez fatálnej nehody
Zaujímavý moment sa udial aj v závere pretekov, keď v treťom sektore odparkoval svoj Williams Carlos Sainz. Hoci bol monopost na zdanlivo bezpečnom mieste, komisári aktivovali virtuálny safety car.
Ten výrazne ovplyvnil súboj o druhé miesto medzi Leclercom a Verstappenom a tiež medzi dvojicou Bearman - Piastri, ktorí bojovali o štvrtú priečku.
Monačan priznal, že v posledných kolách boli jeho pneumatiky zničené a zrejme by sa pred Holanďanom neudržal. "Zachránilo ma to," priznal.
Jazdec Ferrari by v pomyselnej ankete o šťastlivca veľkej ceny bol určite veľmi vysoko, no prvé miesto by jednoznačne patrilo dvojici traťových maršalov. Ich konanie mohlo mať fatálne následky.
Po incidentoch z prvého kola zostali na trati úlomky, ktoré chceli odpratať. Na trať sa však vybrali v momente, keď tadiaľ ešte neprešiel Liam Lawson, keďže mu museli v boxoch vymeniť predné krídlo.
VIDEO: Liam Lawson takmer zrazil traťových maršálov
Keď Novozélanďan prichádzal do prvej zákruty, tesne predtým išli cez trať spomenutí maršáli. "Robíte si zo mňa srandu? Videl si to? Mohol som ich zabiť," hovoril Lawson svojmu jazdeckému inžinierovi.
Keď riaditeľstvo pretekov zistilo, že Lawson išiel do boxov, malo údajne zrušiť pokyn na odpratanie úlomkov, no komunikácia zrejme zlyhala. Situácia, pri ktorej sa našťastie nikomu nič nestalo, je predmetom vyšetrovania.
"Nočná mora každého jazdca i traťového maršála. Nečudujem sa zhrozeniu Liama Lawsona, toto FIA komunikačne prudko nezvládla," napísal Eisele.
Tiež pripomenul tragédiu z roku 1977, keď počas Veľkej ceny Južnej Afriky jazdec Tom Pryce v podobnej situácii trafil maršála Jansena van Vuurena.
Vtedy to bolo v rýchlosti 270 km/h. Oboch to stálo život.