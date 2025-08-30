    Norris dominanciu nepretavil v kvalifikácii. Veľkým prekvapením jazdec Racing Bulls

    Oscar Piastri.
    Oscar Piastri. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|30. aug 2025 o 16:04
    McLareny však budú štartovať z prvých dvoch pozícií.

    Formula 1 - Veľká cena Holandska 2025

    Kvalifikácia:

    1.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    1:08,662 m

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,012 s

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 0,263 s

    4.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    + 0,546 s

    5. 

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 0,593 s

    6.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,678 s

    7.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 0,728 s

    8.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    + 0,838 s

    9.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    + 0,843 s

    10.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    + 0,968 s

    ZANDVOORT. Austrálsky pretekár Oscar Piastri na McLarene získal pole position na VC Holandska majstrovstiev sveta formuly 1.

    Druhé miesto patrí jeho tímovému kolegovi Landovi Norrisovi, tretí skončil domáci Max Verstappen na Red Bulle.

    McLaren potvrdil svoju úlohu favorita a zabezpečil si pole position v prvých pretekoch po letnej prestávke.

    Pre Piastriho je to piata pole position v sezóne, navyše vytvoril traťový rekord. Líder MS predbehol svojho tímového kolegu, ktorý predtým absolvoval všetky tréningy a prvé dve kvalifikácie na prvom mieste.

    TOP 10 kvalifikácie Veľkej ceny Holandska 2025.
    TOP 10 kvalifikácie Veľkej ceny Holandska 2025. (Autor: SofaScore)

    Za Verstappenom sa prekvapivo umiestnil na štvrtom mieste Isack Hadjar z francúzskeho tímu Racing Bulls, piaty bol George Russell na Mercedese. Nasledovalo duo z Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton.

    Zatiaľ čo veterán Fernando Alonso z Aston Martinu skončil v nárazovom vetre desiaty, jeho tímový kolega Lance Stroll havaroval druhýkrát za dva dni.

    Kanaďan počas prvej kvalifikácie narazil na trávu a odletel z nej a vážne poškodil svoje auto aj v druhom tréningu v piatok.

    V celkovom poradí MS vedie Piastri pred Norrisom len o deväť bodov, pričom do konca sezóny zostáva desať pretekov.

    Obhajca titulu Verstappen, víťaz VC Zandvoortu z rokov 2021 až 2023, už zaostáva za lídrom o 97 bodov. VC Holandska je na programe v nedeľu od 15.00.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Norris dominanciu nepretavil v kvalifikácii. Veľkým prekvapením jazdec Racing Bulls
    dnes 16:04
