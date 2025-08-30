Norris dominanciu nepretavil v kvalifikácii. Veľkým prekvapením jazdec Racing Bulls

Formula 1 - Veľká cena Holandska 2025
Kvalifikácia:
1.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
1:08,662 m
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,012 s
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 0,263 s
4.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
+ 0,546 s
5.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 0,593 s
6.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,678 s
7.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,728 s
8.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
+ 0,838 s
9.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
+ 0,843 s
10.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
+ 0,968 s
ZANDVOORT. Austrálsky pretekár Oscar Piastri na McLarene získal pole position na VC Holandska majstrovstiev sveta formuly 1.
Druhé miesto patrí jeho tímovému kolegovi Landovi Norrisovi, tretí skončil domáci Max Verstappen na Red Bulle.
McLaren potvrdil svoju úlohu favorita a zabezpečil si pole position v prvých pretekoch po letnej prestávke.
Pre Piastriho je to piata pole position v sezóne, navyše vytvoril traťový rekord. Líder MS predbehol svojho tímového kolegu, ktorý predtým absolvoval všetky tréningy a prvé dve kvalifikácie na prvom mieste.
Za Verstappenom sa prekvapivo umiestnil na štvrtom mieste Isack Hadjar z francúzskeho tímu Racing Bulls, piaty bol George Russell na Mercedese. Nasledovalo duo z Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton.
Zatiaľ čo veterán Fernando Alonso z Aston Martinu skončil v nárazovom vetre desiaty, jeho tímový kolega Lance Stroll havaroval druhýkrát za dva dni.
Kanaďan počas prvej kvalifikácie narazil na trávu a odletel z nej a vážne poškodil svoje auto aj v druhom tréningu v piatok.
V celkovom poradí MS vedie Piastri pred Norrisom len o deväť bodov, pričom do konca sezóny zostáva desať pretekov.
Obhajca titulu Verstappen, víťaz VC Zandvoortu z rokov 2021 až 2023, už zaostáva za lídrom o 97 bodov. VC Holandska je na programe v nedeľu od 15.00.