Návrat formuly 1 po päťtýždňovej pauze. Leclerc bol najrýchlejší, ukázal sa aj Verstappen

V jedinom tréningu na Veľkú cenu Miami majstrovstiev sveta monopostov Formuly 1 bol najrýchlejší Charles Leclerc z Ferrari.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Monačan dosiahol o 297 tisícin sekundy lepší čas než Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, tretí bol Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu. Piatkový program pokračuje od 22:30 SELČ kvalifikáciou na sobotný šprint.
Šampionát sa vrátil po päťtýždňovej prestávke. Nezvyčajnú pauzu spôsobilo zrušenie aprílových pretekov v Bahrajne a Saudskej Arábii kvôli konfliktu na Blízkom východe.
Tímy mohli prestávku využiť na vylepšenie monopostov po tohtoročných veľkých zmenách technických pravidiel.
Výsledky jediného tréningu na VC Miami:
Tréning v piatok v Miami trval deväťdesiat minút namiesto obvyklých šesťdesiatich. Jazdci sa zoznamovali s úpravami na vozidlách po tom, čo vedenie šampionátu čiastočne znížilo vplyv elektrickej časti motora.
Leclerc môže cez víkend znížiť stratu na čelné priečky. V priebežnom poradí mu patrí tretie miesto. Na vedúceho Taliana Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu stráca 23 bodov, od druhého Georgea Russella z rovnakého tímu ho delí 14 bodov.
Antonelli zajazdil v tréningu piaty čas, no v závere chýbal na trati pre problémy s pohonnou jednotkou. Russell skončil hneď za ním.
Za najrýchlejším Leclercom bol štvornásobný majster sveta Verstappen, ktorý chce s Red Bullom napraviť nevydarený začiatok sezóny.
Holanďan zatiaľ nazbieral len 12 bodov, patrí mu priebežné deviate miesto a na Antonelliho stráca 60 bodov.
Sobotný šprint sa pôjde od 18:00 SELČ, o štyri hodiny neskôr príde na rad kvalifikácia na hlavné preteky. Veľká cena Miami odštartuje v nedeľu o 22:00.