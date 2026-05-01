    Návrat formuly 1 po päťtýždňovej pauze. Leclerc bol najrýchlejší, ukázal sa aj Verstappen

    Charles Leclerc na Ferrari počas tréningu v Miami. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|1. máj 2026 o 20:20
    V jedinom tréningu na Veľkú cenu Miami majstrovstiev sveta monopostov Formuly 1 bol najrýchlejší Charles Leclerc z Ferrari.

    Monačan dosiahol o 297 tisícin sekundy lepší čas než Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, tretí bol Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu. Piatkový program pokračuje od 22:30 SELČ kvalifikáciou na sobotný šprint.

    Šampionát sa vrátil po päťtýždňovej prestávke. Nezvyčajnú pauzu spôsobilo zrušenie aprílových pretekov v Bahrajne a Saudskej Arábii kvôli konfliktu na Blízkom východe.

    Tímy mohli prestávku využiť na vylepšenie monopostov po tohtoročných veľkých zmenách technických pravidiel.

    Výsledky jediného tréningu na VC Miami:

    Tréning v piatok v Miami trval deväťdesiat minút namiesto obvyklých šesťdesiatich. Jazdci sa zoznamovali s úpravami na vozidlách po tom, čo vedenie šampionátu čiastočne znížilo vplyv elektrickej časti motora.

    Leclerc môže cez víkend znížiť stratu na čelné priečky. V priebežnom poradí mu patrí tretie miesto. Na vedúceho Taliana Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu stráca 23 bodov, od druhého Georgea Russella z rovnakého tímu ho delí 14 bodov.

    Antonelli zajazdil v tréningu piaty čas, no v závere chýbal na trati pre problémy s pohonnou jednotkou. Russell skončil hneď za ním.

    Za najrýchlejším Leclercom bol štvornásobný majster sveta Verstappen, ktorý chce s Red Bullom napraviť nevydarený začiatok sezóny.

    Holanďan zatiaľ nazbieral len 12 bodov, patrí mu priebežné deviate miesto a na Antonelliho stráca 60 bodov.

    Sobotný šprint sa pôjde od 18:00 SELČ, o štyri hodiny neskôr príde na rad kvalifikácia na hlavné preteky. Veľká cena Miami odštartuje v nedeľu o 22:00.

