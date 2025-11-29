    Piastri boj o titul nevzdáva. Vyhral šprint a Norrisov náskok sa mierne zmenšil

    Oscar Piastri vyhral šprint v Katare
    Oscar Piastri vyhral šprint v Katare (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|29. nov 2025 o 15:37
    McLareny doplnil na pódiu Mercedes.

    Formula 1 2025 - Veľká cena Kataru

    Výsledky šprintu (19 kôl):

    1.

    Oscart Piastri

    Austrália

    McLaren

    26:51,033 min

    2.

    George Russell

    Veľká Británia

    McLaren

    +4,951 s

    3.

    Lando Norris

    Taliansko

    Mercedes

    +6,279 s

    4.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    +9,054 s

    5.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    +19,327 s

    6.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    +21,391 s

    7.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    +24,556 s

    8.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    +27,333 s

    Austrálčan Oscar Piastri vyhral záverečný šprint tohto roka v rámci seriálu formuly 1.

    V Katare, kde je na programe predposledné podujatie sezóny, prišiel v sobotu do cieľa pred Britom Georgeom Russellom (Mercedes). Tretie miesto obsadil Piastriho tímový kolega Lando Norris.

    Náskok Norrisa na čele šampionátu sa mierne zmenšil na 22 bodov.

    Austrálčan začal na okruhu v Lusaile z prvého miesta, ktoré si vybojoval v piatkovej kvalifikácii. Jazdec McLarenu ukážkovo zvládol dôležitý štart pretekov a súperom nedovolil priblížiť sa.

    Piastri sa však plne sústredí na nedeľu. „Na tejto trati sa mi dobre jazdilo už aj v minulosti a dnes išlo všetko podľa plánu. Tento víkend sa mi zatiaľ darí, no dôležité je v tom pokračovať,“ vyjadril sa Austrálčan podľa oficiálneho webu F1.

    Tretí Norris si víťazstvom v nedeľných pretekoch môže predčasne zabezpečiť svoj prvý majstrovský titul.

    Štvornásobný víťaz šampionátu Max Verstappen na Red Bulle štartoval zo 6. priečky, napokon prišiel do cieľa štvrtý.

    Pred nedeľnými pretekmi má Norris v celkovom poradí náskok 22 bodov na Piastriho, tretí Verstappen stráca 25 b.

    Ak chce Holanďan budúci týždeň v Abú Zabí pomýšľať na titul, musí byť v nedeľu rýchlejší ako Norris.

    Na trati, kde sa len veľmi ťažko predbieha, môže do boja o titul výrazne prehovoriť kvalifikácia na hlavné preteky. Tá bola na programe v sobotu o 17.00 SEČ.

    Celkové poradie

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    396

    2.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    374

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    371

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    301

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    226

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    152

    7.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    140

    8.

    Alexander Albon

    Thajsko

    Williams

    73

    9.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    51

    10. 

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Sauber

    49

    11.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    49

    12

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    42

    13.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    41

    14.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    36

    15.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    32

    16.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    32

    17.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    32

    18.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    22

    19.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Sauber

    19

    20.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    0

    21.

    Jack Doohan

    Austrália

    Alpine

    0

    Pohár konštruktérov

    P.

    Tím

    Body

    1.

    McLaren

    770

    2.

    Mercedes

    441

    3.

    Red Bull

    400

    4.

    Ferrari

    378

    5.

    Williams

    122

    6.

    Racing Bulls

    90

    7.

    Aston Martin

    74

    8.

    Haas

    73

    9.

    Sauber

    68

    10.

    Alpine

    22

