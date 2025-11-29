Piastri boj o titul nevzdáva. Vyhral šprint a Norrisov náskok sa mierne zmenšil

Formula 1 2025 - Veľká cena Kataru
Výsledky šprintu (19 kôl):
1.
Oscart Piastri
Austrália
McLaren
26:51,033 min
2.
George Russell
Veľká Británia
McLaren
+4,951 s
3.
Lando Norris
Taliansko
Mercedes
+6,279 s
4.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+9,054 s
5.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
+19,327 s
6.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+21,391 s
7.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
+24,556 s
8.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
+27,333 s
Austrálčan Oscar Piastri vyhral záverečný šprint tohto roka v rámci seriálu formuly 1.
V Katare, kde je na programe predposledné podujatie sezóny, prišiel v sobotu do cieľa pred Britom Georgeom Russellom (Mercedes). Tretie miesto obsadil Piastriho tímový kolega Lando Norris.
Náskok Norrisa na čele šampionátu sa mierne zmenšil na 22 bodov.
Austrálčan začal na okruhu v Lusaile z prvého miesta, ktoré si vybojoval v piatkovej kvalifikácii. Jazdec McLarenu ukážkovo zvládol dôležitý štart pretekov a súperom nedovolil priblížiť sa.
Piastri sa však plne sústredí na nedeľu. „Na tejto trati sa mi dobre jazdilo už aj v minulosti a dnes išlo všetko podľa plánu. Tento víkend sa mi zatiaľ darí, no dôležité je v tom pokračovať,“ vyjadril sa Austrálčan podľa oficiálneho webu F1.
Tretí Norris si víťazstvom v nedeľných pretekoch môže predčasne zabezpečiť svoj prvý majstrovský titul.
Štvornásobný víťaz šampionátu Max Verstappen na Red Bulle štartoval zo 6. priečky, napokon prišiel do cieľa štvrtý.
Pred nedeľnými pretekmi má Norris v celkovom poradí náskok 22 bodov na Piastriho, tretí Verstappen stráca 25 b.
Ak chce Holanďan budúci týždeň v Abú Zabí pomýšľať na titul, musí byť v nedeľu rýchlejší ako Norris.
Na trati, kde sa len veľmi ťažko predbieha, môže do boja o titul výrazne prehovoriť kvalifikácia na hlavné preteky. Tá bola na programe v sobotu o 17.00 SEČ.
Celkové poradie
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
396
2.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
374
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
371
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
301
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
226
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
152
7.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
140
8.
Alexander Albon
Thajsko
Williams
73
9.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
51
10.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Sauber
49
11.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
49
12
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
42
13.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
41
14.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
36
15.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
32
16.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
32
17.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
32
18.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
22
19.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Sauber
19
20.
Franco Colapinto
Argentína
Alpine
0
21.
Jack Doohan
Austrália
Alpine
0
Pohár konštruktérov
P.
Tím
Body
1.
McLaren
770
2.
Mercedes
441
3.
Red Bull
400
4.
Ferrari
378
5.
Williams
122
6.
Racing Bulls
90
7.
Aston Martin
74
8.
Haas
73
9.
Sauber
68
10.
Alpine
22