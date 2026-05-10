Slavii hrozí pokuta v miliónoch korún. Uzavrie tribúnu a z tímu vyradila dvoch hráčov

Tomáš Chorý (v strede) v drese SK Slavia Praha. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. máj 2026 o 10:35
Pražské futbalové derby sa skončilo fraškou.

Vedenie SK Slavia Praha zareagovalo na škandalózny záver ligového derby proti Sparte Praha. Tribúnu Sever uzavrelo dovtedy, kým neidentifikujú vinníkov z radu slavistických fanúšikov, kvôli ktorým duel nedohrali.

Hráčov Tomáša Chorého a Davida Douděru klub vyradil z A-tímu, obaja videli v zápase červené karty. Informoval o tom portál isport.cz.

Najťažšie chvíle novodobej histórii

Slavia bola krôčik od obhajoby titulu v najvyššej českej súťaži. Nad Spartou vyhrávala 3:2, no v nadstavenom čase zápas prerušili po vtrhnutí jej fanúšikov na plochu.

Slovenského brankára v službách Sparty Jakuba Surovčíka domáci fanúšikovia napadli a tvár mu obliali pivom. Okrem neho mali poraniť ďalšieho hráča hostí.

Duel sa pravdepodobne skončí kontumáciou v prospech Sparty, rozhodne o tom Ligová futbalová asociácia (LFA). O interných sankciách informoval na sociálnej sieti X šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Najväčšia hanba v dejinách Česka. Toto nepatrí ani do stredoveku, hlásia experti

„Boli to najťažšie chvíle v novodobej histórii futbalu. Chcel by som sa ospravedlniť Sparte a všetkým jej hráčom, ktorí sa stali terčmi vyčíňania slavistických ultras.

Rozhodli sme sa pristúpiť ku konkrétnym opatreniam. Tribúna Sever sa s okamžitou platnosťou uzatvára pre verejnosť.

Neotvoríme ju, pokiaľ nebudú identifikovaní a postavení pred orgány činné v trestnom konaní všetci páchatelia, ktorí napadli hráčov Sparty. Tomáša Chorého a Davida Douděru sme vyradili z A-tímu," uviedol Tvrdík.

Reagoval aj partner súťaže

Červenobielym popri kontumácii hrozí od disciplinárnej komisie tiež pokuta až do výšky 10 miliónov korún a uzavretie štadióna.

"Klub poskytne maximálnu súčinnosť Polícii Českej republiky, disciplinárnej komisii LFA aj Futbalovej asociácii ČR. Odovzdáme všetky kamerové záznamy, výsledky vyhodnotenia usporiadateľskej služby i identifikačné údaje držiteľov vstupeniek a permanentiek z Tribúny Sever, "uviedol Tvrdík.

Výtržnosti slávistických fanúšikov odsúdil aj titulárny sponzor prvej futbalovej ligy - stávková kancelária Chance.

VIDEO: Zábery zo záveru derby Slavia Praha - Sparta Praha

Napadnutie viacerých sparťanských hráčov domácimi chuligánmi v Edene považuje spoločnosť za neprijateľný exces ohrozujúci dôveryhodnosť celej súťaže i záujem partnerov o jej podporu.

"Udalosti, ktoré nasledovali po derby Slavia - Sparta, najmä vniknutie fanúšikov na hraciu plochu a fyzické napadnutie hráčov, sú úplne neprijateľné a popierajú princípy férového a bezpečného športu, ktoré Chance dlhodobo presadzuje.

Futbal nemôže byť miestom, kde sú ohrozovaní jeho hlavní aktéri ani ktokoľvek ďalší na štadióne, "uviedla Chance vo vyhlásení.

