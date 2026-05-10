Dvakrát ho súper zložil na zem, no nevzdal sa. Brit je opäť šampiónom ťažkej váhy

Britský boxer Daniel Dubois je šampiónom v ťažkej váhe 2026. (Autor: TASR/AP)
ČTK|10. máj 2026 o 12:20
Daniel Dubois označil titulový zápas za vojnu.

Britský boxer Daniel Dubois sa stal druhýkrát profesionálnym majstrom sveta v ťažkej váhe. Po veľkej bitke porazil v Manchestri krajana Fabia Wardleyho technickým K.O. v 11. kole a získal titul organizácie WBO.

Hneď v úvode zápasu sa Dubois po súperovom údere ocitol na zemi a potom ešte raz v treťom kole. Nakoniec ale doviedol súboj k víťazstvu. 

Wardley na konci krvácal z nosa a na pravé oko skoro nevidel. "Bola to vojna. Prekonali sme ťažké chvíle. Skvelý zápas. Vďaka, Fabio, "povedal Dubois.

VIDEO: Zábery zo súboja Daniel Dubois - Fabio Wardley

Dubois si víťazstvom nad Wardleym vylepšil bilanciu na 23 výhier a tri porážky.

Dvadsaťosemročný Brit bol predtým šampiónom IBF po tom, ako pás v roku 2024 uvoľnil Oleksandr Usyk. Ukrajinsky boxer vlani v júli knokautoval Duboisa v londýnskom Wembley a titul získal späť.

