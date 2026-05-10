Najväčšia hanba v dejinách Česka. Toto nepatrí ani do stredoveku, hlásia experti

„Namiesto osláv titulu globálna hanba. Myslím si, že hráči Slavie tým šialencom, ktorí vtrhli na ihrisko, veľmi srdečne poďakujú. Ako musíš mať vymleté v hlave, keď niečo také urobíš," opisoval slávny komentátor Jaromír Bosák.
Malo to byť veľkolepé vyvrcholenie sezóny. Derby dvoch najväčších rivalov, majstrovské oslavy, elektrizujúca atmosféra a triumf domácej SK Slavia Praha.
Namiesto futbalového sviatku však prišiel škandál, ktorý otriasol celým Českom.
Sobotné derby medzi SK Slavia Praha a AC Sparta Praha sa zmenilo na chaos, ktorý česká liga nepamätá. Fanúšikovia domácich vtrhli ešte pred koncom zápasu na ihrisko, došlo k napadnutiu hráčov Sparty a duel sa napokon nedohral.
Zápas, ktorý mohol potvrdiť majstrovský titul Slavie, sa pravdepodobne skončí kontumáciou v prospech Sparty.
Totálny kolaps všetkého
Emócie po derby boli obrovské. A tvrdé slová prichádzali zo všetkých strán.
„Toto do civilizovanej spoločnosti nepatrí. Toto nepatrí ani do stredoveku,“ vyhlásil šokovaný komentátor počas priameho prenosu.
David Limberský, bývalý hráč FC Viktoria Plzeň, hovoril bez servítky: „Najväčšia hanba futbalu v celej histórii českej ligy.“
Veľmi ostro reagoval aj Jiří Fejgl z denníka Sport:
„Totálny kolaps všetkého, čo liga vybudovala. Hanba, nechutnosť, škandál, vlastne aj podraz prišli v zápase, v ktorom sa malo oslavovať. Dá sa tomu však čudovať?
Derby Slavia – Sparta v druhom kole nadstavbovej skupiny o titul sa za stavu 3:2 pre domácich nedohralo, pretože na ihrisko vtrhla slávistická (údajne) podporujúca skupina fanúšikov. Správala sa ako zver, no k problémom akoby zápas smeroval už od začiatku.“
Tieto zábery obletia svet
Rovnaký tón zvolil aj portál iDnes.cz:
„Česká liga urobila v posledných rokoch množstvo krokov dopredu, no toto derby ju vracia opäť na začiatok. Nedôstojné, úplne šialené. Tieto zábery obletia svet.“
Hralo sa nadstavenie, SK Slavia Praha viedla 3:2 a titul bol na dosah. Rozhodca Karel Rouček pôvodne nadstavil deväť minút.
Niekoľko minút pred ich uplynutím začali fanúšikovia na Tribúne Sever preskakovať nízky múrik a postupne sa dostali do bezprostredného kontaktu s hracou plochou.
Od zadnej postrannej čiary stáli len meter či dva. Organizátorsky absolútne nezvládnutá situácia smerovala ku katastrofe. A tá napokon prišla.
Fanúšikovia ešte pred koncom zápasu vtrhli na trávnik a ako lavína sa valili na ihrisko. Hlavný rozhodca duel okamžite prerušil a hráči oboch tímov zamierili do kabín.
VIDEO: Zábery zo záveru derby Slavia Praha - Sparta Praha
Napadli Surovčíka, Vojtu aj Martinca
„Pozor, ešte nie je koniec zápasu a slávisti vbehli na ihrisko. Tak toto je úplne mimo. Navyše niektorí sa vrhli aj na hráčov Sparty. Preboha. Toto je absolútne cez čiaru,“ zaznelo v televíznom prenose.
Počas chaosu došlo aj k fyzickým incidentom. Podľa televíznych záberov jeden z domácich fanúšikov oblial pivom slovenského brankára Jakuba Surovčíka. Ďalší chuligán strčil do útočníka Matyáša Vojta.
Hlavný rozhodca Karol Rouček do zápisu uviedol, že podľa vedúceho mužstva Sparty Miroslava Baraneka boli napadnutí Surovčík, Vojta a obranca Jakub Martinec.
Polícia incident vyšetruje pre podozrenie z výtržníctva. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom až dvojročné väzenie. Vyšetrovateľov čaká analýza kamerových záznamov, ktoré majú ukázať, či nedošlo aj k ďalším útokom.
Surovčík: Budem to riešiť právnou cestou
Surovčík po zápase zverejnil ostré stanovisko na Instagrame. Oznámil, že celý incident plánuje riešiť právnou cestou.
„Nadávanie, urážanie je jedna vec a úplne cez moju minulosť chápem a rešpektujem, ale vyhrážanie sa smrťou mne a rodine konkrétnou osobou pred zápasom sprevádzané podrezávaním krku je vec druhá,“ napísal odchovanec Slavie.
„Následne počas zápasu dobehnúť a vyhrážať sa mi do ksichtu sprevádzané napadnutím je absolútne neakceptovateľné a budem to riešiť právnou cestou,“ dodal dvadsaťtriročný brankár.
Práve Surovčík má pritom so Slaviou silné puto. V Edene vyrastal, chytal aj za rezervný tím a v klube pôsobil až do roku 2022. O rok neskôr zamieril k úhlavnému rivalovi zo Sparty.
Tvrdík: Je to naša vina
Približne dvadsať minút po prerušení zápasu prišiel na trávnik predseda predstavenstva Slavie Jaroslav Tvrdík spolu s nehrajúcim kapitánom Bořilom a náhradným brankárom Kolářom.
„Je mi strašne ľúto, že vám to musím povedať. Tešili sme sa na oslavy majstrovského titulu. Ale vzhľadom na to, že ste predčasne vbehli na ihrisko a boli napadnutí dvaja hráči Sparty, súper už opustil štadión,“ povedal Tvrdík fanúšikom cez mikrofón.
Následne apeloval na tribúny: „Prosím vás, nepokračujme v prehlbovaní problémov a opustite štadión. Nič s tým už neurobíme. Je to naša vina.“
Na otázku, či očakáva kontumáciu zápasu, odpovedal stručne: „Dá sa to očakávať.“
Slavia zatvorila Tribúnu Sever
Škandál v Edene už má aj prvé vážne dôsledky. SK Slavia Praha po nedohratom derby uzavrela Tribúnu Sever až do odvolania. Výtržníci podľa šéfa klubu Jaroslav Tvrdík dostanú doživotný zákaz vstupu na štadión.
Slavia zároveň oznámila, že bude od vinníkov požadovať náhradu celej vzniknutej škody vrátane sankcií, ktoré klub za incidenty dostane.
Dôsledky pocítili aj hráči. Z A-tímu Slavie boli z disciplinárnych dôvodov vyradení útočník Tomáš Chorý a stredopoliar David Douděra.
Tomáš Chorý dostal v 59. minúte zápasu priamu červenú kartu za úder lakťom do tváre obrancu Sparty Asgera Sørensena. Pre útočníka Slavie išlo už o opakovaný disciplinárny prehrešok v sezóne. David Douděra bol vylúčený ako striedajúci hráč priamo na lavičke náhradníkov. Dôvodom boli jeho vulgárne nadávky a agresívne protesty smerom k rozhodcom, ktorým vyčítal dĺžku nadstaveného času.
Výtržnosti odsúdil aj titulárny partner českej ligy, stávková kancelária Chance, ktorá reagovala na chaos a nedohrané derby ostrým vyhlásením.
Disciplinárna komisia Ligovej asociácie má mimoriadne zasadnúť už v nedeľu dopoludnia. Verdikt sa očakáva budúci týždeň.
Derby sa nedohralo
Derby 2. kola nadstavby českej Chance ligy bolo prerušené v siedmej minúte nadstavenia. Hoci organizátori dokázali časť fanúšikov zatlačiť späť na tribúny, hostia sa už na ihrisko nevrátili.
Domáci hráči po chvíli opäť vyšli na trávnik, no futbalisti Sparty medzitým opustili štadión autobusom.
V čase prerušenia zostávalo do konca už len niekoľko minút. Slavia viedla 3:2 a smerovala k obhajobe titulu. Oslavy však prišli predčasne a zmenili sa na jeden z najväčších škandálov v dejinách českej ligy.
Slovensko už podobné scény zažilo
Aj na Slovensku sa viackrát stalo, že fanúšikovia masovo vbehli na trávnik ešte pred koncom zápasu.
V posledných rokoch takto predčasne oslavovali aj priaznivci ŠK Slovan Bratislava, rozhodca však vtedy stretnutie okamžite ukončil a k útokom na hráčov nedošlo.
Najvážnejší incident sa odohral v októbri 2021 v Trnava počas derby medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
Najslávnejšie slovenské derby sa skončilo už v trinástej minúte. Fiaskom. Brutalitou.
Po besnení chuligánov rozhodca zápas ukončil. Desiatky, možno až stovky výtržníkov preskočili bariéry trnavskej arény a z ihriska si spravili ring. Dvaja či traja bili jedného, kopali aj do bezvládnych tiel ležiacich na zemi.
Scény sledovali desaťtisíce ľudí v priamom prenose, ďalšie státisíce prostredníctvom televíznych záberov. Zápas sa napokon skončil kontumačnou prehrou Trnavy 0:3.