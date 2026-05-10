Po rakovine je to druhá najhoršia vec, hovorí šéf Slavie. Je mu ľúto Chorého rodiny

Futbalisti Tomáš Chorý a David Douděra už si za Slaviu po sobotňajších incidentoch v nedohratom ligovom derby so Spartou nezahrajú.
V podcaste Odbor priateľov Slavie to uviedol predseda predstavenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Podľa jeho slov boli obaja hráči vyradení z kádra do konca sezóny a dostali povolenie na letný prestup.
Útočník Chorý predviedol v derby ďalší exces. Nedávno bol vylúčený proti Plzni za údajné opľutie protihráča a v úvode sezóny dostal červenú kartu za úder päsťou do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heču.
Tentoraz udrel lakťom do tváre obrancu Asgera Sörensena, za čo dostal už tretiu červenú kartu. Podľa štatistického serveru Opta sa český reprezentant stal prvým útočníkom s týmto nelichotivým ligovým zápisom.
Douděra podľa zápisu o stretnutí vulgárne pokrikoval na rozhodcov a ešte pred vystriedaním sa teatrálne zvalil späť do ihriska a predstieral kŕč. Neskôr sa za svoje správanie ospravedlnil.
"Tomáš Chorý je hráč, ktorý nám v minulej sezóne pomohol k titulu. V tomto ročníku nás však už trikrát oslabil spôsobom, ktorý je za mňa neakceptovateľný.
Už po predošlom extempore som s ním mal veľmi dlhý rozhovor. Je mi nesmierne ľúto jeho rodiny. Keď som videl jeho dcéru, že sa bojí ísť do škôlky, pretože ju budú spolužiaci šikanovať, bolo mi to ľúto," vraví Tvrdík.
Situácia, ktorá nastala v závere sobotného derby ho nesmierne mrzí. Namiesto osláv titulu Slavia zatvorí tribúnu Sever, môže očakávať mastnú pokutu a bude vyšetrovať ľudí, ktorí vyvádzali v Edene.
"Po rakovine je to druhá najhoršia vec, čo sa mi za posledných desať rokov stala a určite najhoršia za dobu, čo vediem klub menom Slavia.
Je to zlyhanie. Myslím si, že bezpečnostný riaditeľ mal požiadať o prerušenie zápasu už v momente, keď fanúšikovia opustili tribúny. Odvolám ho z funkcie, pokiaľ tak sám neurobí," dodal Tvrdík.