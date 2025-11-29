ONLINE: Šprint na Veľkú cenu Kataru dnes, formula 1 2025 LIVE

Seriál pretekov formuly 1 (F1) pokračuje počas víkendu predposledným podujatím sezóny 2025. Na okruhu v Lusaile sa uskutoční Veľká cena Kataru.
Ešte predtým sú však na programe šprintové preteky, do ktorých z prvého miesta vyštartuje Austrálčan Oscar Piastri, ktorý stále živí šancu na zisk titulu.
ONLINE PRENOS: Šprint na Veľkú cenu Kataru 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2025
29.11.2025 o 15:00
Šprint VC Kataru
Postavenie na štarte
1. rad: Oscar Piastri (AUS), George Russell (GBR)
2. rad: Lando Norris (GBR), Fernando Alonso (ESP)
3. rad: Júki Cunoda (JPN), Max Verstappen (NED)
4. rad: Andrea Kimi Antonelli (ITA), Carlos Sainz (ESP)
5. rad: Charles Leclerc (MON), Alexander Albon (THA)
6. rad: Isack Hadjar (FRA), Oliver Bearman (GBR)
7. rad: Gabriel Bortoleto (BRA), Nico Hülkenberg (GER)
8. rad: Esteban Ocon (FRA), Lance Stroll (CAN)
9. rad: Liam Lawson (NZL), Lewis Hamilton (GBR)
10. rad: Pierre Gasly (FRA), Franco Colapinto (ARG)
Pohár jazdcov
1. Lando Norris (GBR) 390 b
2. Max Verstappen (NED) 366 b
3. Oscar Piastri (AUS) 366 b
4. George Russell (GBR) 294 b
5. Charles Leclerc (MON) 226 b
6. Lewis Hamilton (GBR) 152 b
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 137 b
8. Alexander Albon (THA) 73 b
9. Isack Hadjar (FRA) 51 b
10. Nico Hülkenberg (GER) 49 b
11. Carlos Sainz (ESP) 48 b
12. Oliver Bearman (GBR) 41 b
13. Fernando Alonso (ESP) 40 b
14. Liam Lawson (NZL) 36 b
15. Lance Stroll (CAN) 32 b
16. Esteban Ocon (FRA) 32 b
17. Júki Cunoda (JPN) 28 b
18. Pierre Gasly (FRA) 22 b
19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19 b
20. Franco Colapinto (ARG) 0 b
21. Jack Doohan (AUS) 0 b
Pohár konštruktérov
1. McLaren (GBR) 756 b
2. Mercedes (GER) 431 b
3. Red Bull (AUT) 391 b
4. Ferrari (ITA) 378 b
5. Williams (GBR) 121 b
6. Racing Bulls (ITA) 90 b
7. Haas (USA) 73 b
8. Aston Martin (GBR) 72 b
9. Kick Sauber (SUI) 68 b
10. Alpine (FRA) 22 b
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu zo Šprintu v Katare.
Čaká nás zaujímavý šprint, ktorý môže zamiešať bojom o majstrovský titul. Z 1. miesta totiž odštartuje Oscar Piastri, ktorý má rovnaký počet bodov ako Max Verstappen, ktorému kvalifikácia veľmi nevyšla, keď ho zdolal dokonca aj jeho tímový kolega Yuki Tsunoda a odštartuje až zo 6. miesta. Líder šampionátu Lando Norris odštartuje z 3. priečky a uvidíme či vyzve svojho tímového kolegu. Z veľmi zaujímavých priečok odštartujú aj Russell (2.), Alonso (4.) či Tsunoda (5.).
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.