ONLINE: Šprint na Veľkú cenu Kataru dnes, formula 1 2025 LIVE

    ONLINE: Šprintové preteky na Veľkú cenu Kataru F1 2025. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|29. nov 2025 o 12:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo šprintu na Veľkú cenu Kataru 2025 pretekov formuly 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly 1 (F1) pokračuje počas víkendu predposledným podujatím sezóny 2025. Na okruhu v Lusaile sa uskutoční Veľká cena Kataru.

    Ešte predtým sú však na programe šprintové preteky, do ktorých z prvého miesta vyštartuje Austrálčan Oscar Piastri, ktorý stále živí šancu na zisk titulu.

    ONLINE PRENOS: Šprint na Veľkú cenu Kataru 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2025
    29.11.2025 o 15:00
    Šprint VC Kataru
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Postavenie na štarte

    1. rad: Oscar Piastri (AUS), George Russell (GBR)
    2. rad: Lando Norris (GBR), Fernando Alonso (ESP)
    3. rad: Júki Cunoda (JPN), Max Verstappen (NED)
    4. rad: Andrea Kimi Antonelli (ITA), Carlos Sainz (ESP)
    5. rad: Charles Leclerc (MON), Alexander Albon (THA)
    6. rad: Isack Hadjar (FRA), Oliver Bearman (GBR)
    7. rad: Gabriel Bortoleto (BRA), Nico Hülkenberg (GER)
    8. rad: Esteban Ocon (FRA), Lance Stroll (CAN)
    9. rad: Liam Lawson (NZL), Lewis Hamilton (GBR)
    10. rad: Pierre Gasly (FRA), Franco Colapinto (ARG)
    Pohár jazdcov

    1. Lando Norris (GBR) 390 b
    2. Max Verstappen (NED) 366 b
    3. Oscar Piastri (AUS) 366 b
    4. George Russell (GBR) 294 b
    5. Charles Leclerc (MON) 226 b
    6. Lewis Hamilton (GBR) 152 b
    7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 137 b
    8. Alexander Albon (THA) 73 b
    9. Isack Hadjar (FRA) 51 b
    10. Nico Hülkenberg (GER) 49 b
    11. Carlos Sainz (ESP) 48 b
    12. Oliver Bearman (GBR) 41 b
    13. Fernando Alonso (ESP) 40 b
    14. Liam Lawson (NZL) 36 b
    15. Lance Stroll (CAN) 32 b
    16. Esteban Ocon (FRA) 32 b
    17. Júki Cunoda (JPN) 28 b
    18. Pierre Gasly (FRA) 22 b
    19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19 b
    20. Franco Colapinto (ARG) 0 b
    21. Jack Doohan (AUS) 0 b
    Pohár konštruktérov

    1. McLaren (GBR) 756 b
    2. Mercedes (GER) 431 b
    3. Red Bull (AUT) 391 b
    4. Ferrari (ITA) 378 b
    5. Williams (GBR) 121 b
    6. Racing Bulls (ITA) 90 b
    7. Haas (USA) 73 b
    8. Aston Martin (GBR) 72 b
    9. Kick Sauber (SUI) 68 b
    10. Alpine (FRA) 22 b
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu zo Šprintu v Katare.

    Čaká nás zaujímavý šprint, ktorý môže zamiešať bojom o majstrovský titul. Z 1. miesta totiž odštartuje Oscar Piastri, ktorý má rovnaký počet bodov ako Max Verstappen, ktorému kvalifikácia veľmi nevyšla, keď ho zdolal dokonca aj jeho tímový kolega Yuki Tsunoda a odštartuje až zo 6. miesta. Líder šampionátu Lando Norris odštartuje z 3. priečky a uvidíme či vyzve svojho tímového kolegu. Z veľmi zaujímavých priečok odštartujú aj Russell (2.), Alonso (4.) či Tsunoda (5.).
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.

