    Norris opäť vyhral kvalifikáciu, Verstappen hneď za ním a Piastri zaostal

    Najlepší traja v kvalifikácii na VC Las Vegas. (Zľava) Verstappen, Norris a Sainz
    Najlepší traja v kvalifikácii na VC Las Vegas. (Zľava) Verstappen, Norris a Sainz (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|22. nov 2025 o 06:44
    Holanďan sa mu priblížil najviac.

    Formula 1 2025 - Veľká cena Las Vegas

    Výsledky kvalifikácie:

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    1:47,934 min

    2.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    +0,323 s

    3.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    +0,362 s

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    +0,869 s

    5.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    +1,027 s

    6.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    +1,128 s

    7.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    +1,532 s

    8.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    +1,620 s

    9.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    +1,938 s

    10.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    +3,606 s

    LAS VEGAS. Brit Lando Norris na McLarene vyhral kvalifikáciu na nedeľňajšiu Veľkú cenu Las Vegas seriálu MS formuly 1.

    Líder priebežného poradia pokoril ako jediný hranicu jednej minúty a 48 sekúnd (1:47,934 min).

    Z druhej pozície odštartuje úradujúci majster sveta Holanďan Max Verstappen z Red Bullu (+0,323 s) a tretí skončil Španiel Carlos Sainz na Williamse (+0,362).

    Norrisov kolega a rival v boji o titul Oscar Piastri bol piaty.

    Premenlivé podmienky vytvárali od úvodu kvalifikácie nevyspytateľné momenty, už v prvej časti na to v koncovke doplatil tvrdým nárazom Thajčan Alexander Albon.

    Sedemnásobný majster sveta Brit Lewis Hamilton odštartuje prekvapujúco až z posledného miesta, Talian Kimi Antonelli skončil na 17. priečke.

    Lando Norris (McLaren) oslavuje po víťaznej kvalifikácii na Veľkú cenu Las Vegas seriálu MS formuly 1.
    Lando Norris (McLaren) oslavuje po víťaznej kvalifikácii na Veľkú cenu Las Vegas seriálu MS formuly 1. (Autor: TASR/AP)

    V závere sa výrazne zrýchľovalo a Norris si napokon vybojoval prvú pozíciu s presvedčivým náskokom voči konkurencii. 

    „Bolo to neskutočne stresujúce. Nevedel som, či ešte po mne niekto zajazdí kolo. Vnímal som to tak, že prvé dva sektory boli dobré, ale šmýkalo sa.

    Mohli nastať rôzne scenáre, ale napokon to stačilo na prvé miesto. Neboli to najkrajšie podmienky, ale som šťastný, že prestalo pršať a mohla z toho byť dobrá kvalifikácia.

    Ku všetkému potrebujete najskôr dobrý monopost a tím v tomto smere odviedol dobrú robotu. Nik tu nejazdil za dažďa, takže bolo ťažké vôbec očakávať, čo z toho bude.

    O to viac si to človek cení, keď to príde v takýto deň,“ prezradil Norris v televíznom rozhovore.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Najlepší traja v kvalifikácii na VC Las Vegas. (Zľava) Verstappen, Norris a Sainz
    Najlepší traja v kvalifikácii na VC Las Vegas. (Zľava) Verstappen, Norris a Sainz
    dnes 06:44
