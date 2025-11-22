Norris opäť vyhral kvalifikáciu, Verstappen hneď za ním a Piastri zaostal

Formula 1 2025 - Veľká cena Las Vegas
Výsledky kvalifikácie:
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
1:47,934 min
2.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+0,323 s
3.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
+0,362 s
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+0,869 s
5.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+1,027 s
6.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
+1,128 s
7.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
+1,532 s
8.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
+1,620 s
9.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+1,938 s
10.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
+3,606 s
LAS VEGAS. Brit Lando Norris na McLarene vyhral kvalifikáciu na nedeľňajšiu Veľkú cenu Las Vegas seriálu MS formuly 1.
Líder priebežného poradia pokoril ako jediný hranicu jednej minúty a 48 sekúnd (1:47,934 min).
Z druhej pozície odštartuje úradujúci majster sveta Holanďan Max Verstappen z Red Bullu (+0,323 s) a tretí skončil Španiel Carlos Sainz na Williamse (+0,362).
Norrisov kolega a rival v boji o titul Oscar Piastri bol piaty.
Premenlivé podmienky vytvárali od úvodu kvalifikácie nevyspytateľné momenty, už v prvej časti na to v koncovke doplatil tvrdým nárazom Thajčan Alexander Albon.
Sedemnásobný majster sveta Brit Lewis Hamilton odštartuje prekvapujúco až z posledného miesta, Talian Kimi Antonelli skončil na 17. priečke.
V závere sa výrazne zrýchľovalo a Norris si napokon vybojoval prvú pozíciu s presvedčivým náskokom voči konkurencii.
„Bolo to neskutočne stresujúce. Nevedel som, či ešte po mne niekto zajazdí kolo. Vnímal som to tak, že prvé dva sektory boli dobré, ale šmýkalo sa.
Mohli nastať rôzne scenáre, ale napokon to stačilo na prvé miesto. Neboli to najkrajšie podmienky, ale som šťastný, že prestalo pršať a mohla z toho byť dobrá kvalifikácia.
Ku všetkému potrebujete najskôr dobrý monopost a tím v tomto smere odviedol dobrú robotu. Nik tu nejazdil za dažďa, takže bolo ťažké vôbec očakávať, čo z toho bude.
O to viac si to človek cení, keď to príde v takýto deň,“ prezradil Norris v televíznom rozhovore.