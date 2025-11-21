ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Las Vegas dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

LAS VEGAS. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Las Vegas.
Ešte predtým sa však uskutoční kvalifikácia, ktorá určí poradie na štartovom rošte.
Kde sledovať F1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Las Vegas 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2025
22.11.2025 o 05:00
Kvalifikácia VC Las Vegas
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú cenu Las Vegas.
Líder šampionátu Lando Norris má už 24 bodový náskok pred Oscarom Piastrim, ale pozor bude musieť dávať aj na Maxa Verstappena, ktorý je na tejto trati jedným z favoritov. McLaren očakáva na tejto trati s dlhými rovinkami a chladnými podmienkami trápenie, a tak uvidíme ako nám kvalifikácia zamieša štartovým roštom pred nedeľnými pretekmi.
Líder šampionátu Lando Norris má už 24 bodový náskok pred Oscarom Piastrim, ale pozor bude musieť dávať aj na Maxa Verstappena, ktorý je na tejto trati jedným z favoritov. McLaren očakáva na tejto trati s dlhými rovinkami a chladnými podmienkami trápenie, a tak uvidíme ako nám kvalifikácia zamieša štartovým roštom pred nedeľnými pretekmi.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 05:00.