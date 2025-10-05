    ONLINE: Veľká cena Singapuru, preteky dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)

    ONLINE: Veľká cena Singapuru 2025.
    ONLINE: Veľká cena Singapuru 2025. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|5. okt 2025 o 11:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z pretekov Veľkej ceny Singapuru 2025 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    SINGAPUR. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje ďalším podujatím sezóny 2025, dnes je na programe Veľká cena Singapuru.

    F1 sledujete s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľkú cenu Singapuru 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, preteky, nedeľa, výsledky)

    Formula 1  2025
    05.10.2025 o 14:00
    Veľká cena Singapúru
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej Ceny Singapuru. Do 18. pretekov sezóny vstupuje Oscar Piastri s náskokom 25 bodov pred Landom Norrisom.
    Do dnešných pretekov vyštartuje z pole position George Russell, ktorého doplní v prvom rade Max Verstappen. Druhý rad tvorí líder šampionátu Piastri a druhý Mercedes Kimiho Antonelliho. Lando Norris odštartuje z piatej priečky pred pilotmi Ferrari. Preteky začínajú o 14:00 SEČ a uvidíme kto sa vysporiada s kľukatými uličkami Singapuru najlepšie.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 14:00.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    ONLINE: Veľká cena Singapuru 2025.online
    ONLINE: Veľká cena Singapuru 2025.online
    ONLINE: Veľká cena Singapuru, preteky dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)
    dnes 11:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»ONLINE: Veľká cena Singapuru, preteky dnes, formula 1 LIVE (F1 2025)