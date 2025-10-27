Piastri prišiel o pozíciu lídra, niečo musí zmeniť. Norrisa v Mexiku vybučali

MEXICO CITY. Oscar Piastri z tímu McLaren v nedeľu po Veľkej cene Mexika prenechal vedenie v šampionáte F1 svojmu tímovému kolegovi Landovi Norrisovi, no Austrálčan zostal optimistický.
Podľa vlastných slov urobil pokrok a podnikol kroky, ktoré mu pomáhajú „odomknúť“ skutočný potenciál monopostu.
Piastri skončil piaty, zatiaľ čo víťaz pretekov Norris sa v celkovom poradí posunul o jeden bod pred neho, pričom do konca sezóny zostávajú štyri podujatia.
Austrálčan prišiel o šancu zabojovať o štvrté miesto po tom, čo v posledných dvoch kolách zasiahol virtuálny safety car.
Piate miesto nie je žiadna sláva
„Problém nebol ani tak v rýchlosti auta, pretože tento víkend bolo dosť rýchle,“ povedal Piastri, ktorý štartoval zo siedmeho miesta.
„Skôr išlo o to, ako z neho dostať maximum – a mám pocit, že som dnes v tomto smere spravil pár krokov vpred. Včera po kvalifikácii bolo jasné, že musím dosť výrazne zmeniť niektoré veci vo svojom štýle jazdy.“
Austrálčan po chaotickom prvom kole klesol na deviate miesto a po prvej zastávke v boxoch v 25. kole až na jedenáste. Napokon sa však dokázal vrátiť späť vďaka stratégii dvoch zastávok, ktorá sa mu vyplatila.
Počas druhej zastávky sa dostal pred nováčika Mercedesu Kimiho Antonelliho a desať kôl pred koncom pretekov aj pred jeho tímového kolegu Georgea Russella.
Piastri by si udržal vedenie v šampionáte, keby sa mu podarilo predbehnúť Olivera Bearmana z tímu Haas, no zásah virtuálneho safety caru jeho šancu pochoval.
„Samozrejme, keď váš tímový kolega vyhrá preteky, piate miesto nie je žiadna sláva,“ priznal Piastri.
„Posledné víkendy som musel jazdiť úplne inak – alebo som mal jazdiť inak, no neurobil som to. Je to trochu zvláštne, pretože som jazdil presne tak, ako celý rok.
Lenže v posledných pretekoch si auto, pneumatiky alebo niečo iné vyžadovali celkom odlišný prístup. Dnes som to skúsil trochu zmeniť a keď si rozanalyzujeme, či to fungovalo, verím, že uvidíme ďalší pokrok.“
Norris si vypočul bučanie
Na nové lídra šampionátu Landa Norrisa mexickí fanúšikovia po pretekoch bučali, no Brit si z toho ťažkú hlavu nerobil.
Bučanie, ktorého dôvod nebol celkom jasný, sa ozývalo, keď Norris po pretekoch hovoril s novinármi aj keď stál na najvyššom stupni pódia na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez.
„Ľudia si môžu robiť, čo chcú, úprimne. Majú na to právo,“ povedal Norris.
„Neviem, prečo sa musím smiať, keď na mňa bučia. Vlastne ma to celkom baví, robí to celé zábavnejším. Takže, ak chcú, nech v tom pokojne pokračujú.
Samozrejme, že to človek nechce. Radšej mám, keď mi fandia. Ale neviem… jednoducho sa sústredím na svoju prácu. Rovnako to bolo aj v Monze a na pár ďalších miestach.“
Na neskoršej tlačovej konferencii jeden mexický novinár poznamenal, že niektorí fanúšikovia majú pocit, že Norris dostáva titul „darom“ na úkor svojho austrálskeho kolegu.
VIDEO: Štart Veľkej ceny Mexika formuly 1 2025
Podľa jeho slov anketa v ich médiu kládla otázku: „Čo by mal Lando urobiť?“ - a najčastejšou odpoveďou bolo: „Vrátiť tri body.“
Išlo o narážku na tohtoročnú Veľkú cenu Talianska, kde Norris viedol, no kvôli pomalšej druhej zastávke v boxoch prišiel o pozíciu v prospech Piastriho. Tím potom vydal pokyn, aby si jazdci pozície vymenili, a skončili tak druhý a tretí.
Opačná situácia nastala minulý rok v Maďarsku, keď Norris na tímový príkaz prepustil Piastriho do vedenia, aby mohol zvíťaziť.
Podľa ďalších správ boli mexickí fanúšikovia stále podráždení Norrisovými výrokmi o ich domácom hrdinovi Sergiovi Pérezovi z minulého roka, keď Mexičan výrazne zaostával za svojim tímovým kolegom Maxom Verstappenom, ktorý v nedeľu skončil tretí.
Nech už bol dôvod akýkoľvek, Norris reagoval pokojne: fanúšikovia majú právo myslieť si, čo chcú.
„Ako tím sa, samozrejme, snažíme robiť veci férovo,“ povedal. „Ale áno — tak ako si Oscar zaslúžil víťazstvo vlani v Budapešti, ja som si zaslúžil byť vpredu v Monze. Jednoduché.“