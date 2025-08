Bola to katastrofa. Vo Ferrari mali strach, či Leclerc vôbec dokončí preteky

BUDAPEŠŤ. Ferrari sa obávalo, že Charles Leclerc nedokončí nedeľnú Veľkú cenu Maďarska seriálu formuly 1.



Leclerc štartoval z pole position, no po druhej zastávke v boxoch zažil dramatický prepad výkonu.

Monacký jazdec išiel do boxov z vedúcej pozície v 40. kole zo 70, no do cieľa dorazil až ako štvrtý. Jeho tímový kolega Lewis Hamilton skončil až na 12. mieste. Víťazstvo si pripísal Lando Norris z McLarenu.