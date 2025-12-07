ONLINE: Veľká cena Abú Zabí 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

Seriál pretekov formuly 1 (F1) dnes má na programe posledné preteky 2025. Na okruhu Yas Marina sa uskutoční Veľká cena Abú Zabí.
Z pole position vyštartuje Max Verstappen pred Landom Norrisom a Oscarom Piastrim.
Kde sledovať f1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Abú Zabí 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, preteky, nedeľa, výsledky)
Formula 1 2025
07.12.2025 o 14:00
Veľká cena Abú Dhabí
(0:0)
3 minúta
Prebiehajúci
Prenos
3
Komisári budú vyšetrovať incident medzi Hamiltonom a Albonom a taktiež štart Colapinta.
3
Najrýchlejšie kolo pretekov zajazdil Max Verstappen, ktorý si vytvoril pred druhým Oscarom Piastrim dvojsekundový náskok.
2
Leclerc sa tlačí na Norrisa.
1
Oscar Piastri predbieha Landa Norrisa a bude sa snažiť dobehnúť Maxa Verstappena!
1
Vedúca trojica si po štarte udržala svoje pozície. Výborne odštartoval Alonso, ktorý útočí na štvrtého Leclerca.
Závod práve odštartoval.
Jazdci nám mieria do zahrievacieho kola. Zaujímavá je voľba pneumatík jednotlivých pretekárov. Verstappen s Norrisom a taktiež aj väčšina poľa štartuje na stredne tvrdých pneumatikách. Zatiaľ čo Piastri, Tsunoda, Antonelli a Stroll vyštartujú na tvrdých. Mäkké pneumatiky majú Hamilton, Albon a Hulkenberg.
Postavenie na štarte
1. rad: Max Verstappen (NED/Red Bull), Lando Norris (GBR/McLaren)
2. rad: Oscar Piastri (AUS/McLaren), George Russell (GBR/Mercedes)
3. rad: Charles Leclerc (MON/Ferrari), Gabriel Bortoleto (BRA/Kick Sauber)
4. rad: Esteban Ocon (FRA/Haas), Isack Hadjar (FRA/RB)
5. rad: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Júki Cunoda (JPN/Red Bull)
6. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Carlos Sainz (ESP/Williams)
7. rad: Liam Lawson (NZL/RB), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
8. rad: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
9. rad: Alexander Albon (THA/Williams), Nico Hülkenberg (GER/Kick Sauber)
10. rad: Pierre Gasly (FRA/Alpine), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
Pohár jazdcov
1. Lando Norris (GBR/McLaren) 408 b
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 396 b
3. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 392 b
4. George Russell (GBR/Mercedes) 309 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 230 b
6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 152 b
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 150 b
8. Alexander Albon (THA/Williams) 73 b
9. Carlos Sainz (ESP/Williams) 64 b
10. Isack Hadjar (FRA/RB) 51 b
11. Nico Hülkenberg (GER/Kick Sauber) 49 b
12. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 48 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 41 b
14. Liam Lawson (NZL/RB) 38 b
15. Júki Cunoda (JPN/Red Bull) 33 b
16. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 32 b
17. Esteban Ocon (FRA/Haas) 32 b
18. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 22 b
19. Gabriel Bortoleto (BRA/Kick Sauber) 19 b
20. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 0 b
21. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 0 b
Pohár konštruktérov
1. McLaren (GBR) 800 b
2. Mercedes (GER) 459 b
3. Red Bull (AUT) 426 b
4. Ferrari (ITA) 382 b
5. Williams (GBR) 137 b
6. Racing Bulls (ITA) 92 b
7. Aston Martin (GBR) 80 b
8. Haas (USA) 73 b
9. Kick Sauber (SUI) 68 b
10. Alpine (FRA) 22 b
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Abu Dhabí.
Dnes nás čakajú posledné preteky sezóny a dozvieme sa tak meno tohtoročného majstra sveta. Najlepšie karty má Lando Norris, ktorý má 12-bodový náskok pred Maxom Verstappenom a 16-bodový náskok pred svojim tímovým kolegom Oscarom Piastrim.
Z pole position, ale vyštartuje Max Verstappen, ktorý dnes môže získať už svoj piaty majstrovský titul. Na to, ale bude potrebovať určitú zhodu okolností. Hneď za ním vyštartuje Lando Norris a z tretieho miesta Oscar Piastri.
Scenáre, ktoré prinesú titul jednému z jazdcov:
Lando Norris získa svoj premiérový titul v kariére v prípade ak skončí v TOP 3 a to bez ohľadu na výsledok Verstappena a Piastriho. Tých scenárov v jeho prospech tam je samozrejme viac a za určitých okolností sa dnes majstrom sveta môže stať aj ak by nezabodoval.
Max Verstappen získa svoj piaty titul v kariére v prípade, že vyhrá a Norris neskončí na pódiu. Ak by skončil druhý potreboval by Norrisa na ôsmom a horšom mieste a zároveň Piastriho na treťom či horšom mieste. Posledným možným scenárom pre Verstappena je tretie miesto a zároveň by potreboval aby Norris skončil na deviatom a horšom mieste a taktiež Piastriho na druhom či horšom mieste.
Najťažšie, ale stále matematicky hrateľné to pochopiteľne bude mať Oscar Piastri. Ten svoj premiérový titul získa v prípade ak dnešnú veľkú cenu vyhrá a Norris bude na šiestom a horšom mieste. Ďalším scenárom je druhé miesto Piastriho. V tom prípade by potreboval aby Norris skončil prinajlepšom na desiatom mieste a zároveň Verstappen na štvrtom a horšom mieste.
Bojovať sa ešte bude aj o ďalšie pozície v pohári jazdcov. Antonelli stráca na šiesteho Hamiltona len 2 body. Šancu dostať sa do konečnej TOP 10 bude mať aj Hulkenberg či Alonso. Alonso stráca na momentálne desiateho Hadjara len 3 body a navyše vyštartuje zo skvelej šiestej priečky. Tsunodu, Ocona a Strolla delí v šampionáte len jeden bod.
V pohári konštruktérov nás ešte čaká súboj o pozície na siedmom až deviatom mieste.
Momentálne poradie vyzerá takto:
7. Aston Martin – 80
8. Haas – 73
9. Kick Sauber – 68
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 14:00.