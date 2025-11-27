Norris má prvú šancu na titul. Trať v Katare vlani sedela všetkým trom jazdcom

Brit Lando Norris má počas víkendovej Veľkej ceny Kataru v rámci seriálu pretekov F1 prvú šancu zabezpečiť si svoj premiérový majstrovský titul.
Dvadsaťpäťročný pilot má dve podujatia pred koncom sezóny náskok 24 bodov pred tímovým kolegom Oscarom Piastrim a úradujúcim šampiónom Maxom Verstappenom z Red Bullu.
Pomôcť, alebo naopak skomplikovať boj o titul mu môže aj samostatne bodovaný šprint.
Norrisov náskok mohol byť pred predposlednými pretekmi sezóny ešte vyšší. Kvôli diskvalifikácii z Veľkej ceny Las Vegas však minulý týždeň prišiel o 18 bodov za pôvodné druhé miesto.
Monopost rodáka z Bristolu rovnako ako Piastriho neprešiel technickou kontrolou. Na vine boli nadmerné opotrebovanie dosky podlahy. Nebyť diskvalifikácie, viedol by Norris o 30 bodov pred Piastrim a o 42 pred Verstappenom.
„Ospravedlňujeme sa Landovi a Oscarovi za stratu bodov v kritickom momente ich boja o šampionát. Napriek tomu, že je tento výsledok obrovským sklamaním, zostávame plne sústredení na posledné dva preteky sezóny,“ uviedli zástupcovia McLarenu.
Jazdci môžu namiesto 25 bodov získať až 33
V Katare je na programe aj posledný bodovaný šprint v sezóne. Jazdci tak môžu namiesto tradičných 25 bodov získať až 33. Do konca sezóny je v hre celkovo 58 bodov. Po Katare sa budúci týždeň pôjde záverečná Veľká cena Abú Zabí.
Norris má síce boj o titul naďalej vo svojich rukách, situácia sa mu však mierne skomplikovala. Aby oslavoval už v Katare, musel by ukončiť víkend s náskokom 26 bodov pred Piastrim a Verstappenom.
V prípade víťazstva v nedeľu mu bude stačiť vedenie o 25 bodov, keďže by mal v prípade rovnosti bodov pred Piastrim viac lepších umiestnení. Po sobotnom šprinte však Brit ešte istotu titulu mať nebude.
Trať v Katare vlani sedela všetkým trom kandidátom na titul. Norris síce skončil kvôli desaťsekundovej penalizácii desiaty, ale zajazdil najrýchlejšie kolo.
Piastri vyhral šprint a v hlavnom závode skončil tretí. Verstappen vyhral Veľkú cenu – uspel tam druhýkrát za sebou. „Snažím sa to teraz len užívať, dobre sa baviť a keď dostanem šancu, pokúsim sa aj vyhrať,“ povedal Verstappen, ktorý stále živí nádej na piaty titul v rade.
V Katare sa pôjde na dve zastávky v boxoch
Pokračuje aj boj o druhé miesto v Pohári konštruktérov za istým víťazom McLarenom. Najlepšiu pozíciu má Mercedes, ktorý má náskok 40 bodov pred Red Bullom. Štvrté Ferrari stráca už 53 bodov.
V Katare sa pôjde minimálne na dve zastávky v boxoch. Jazdci môžu na jednej sade pneumatík odjazdiť maximálne 25 kôl.
„Tento víkend nás čaká ďalšia výzva v podobe šprintu a zavedeného limitu pre použitie pneumatík. Kľúčový bude už dobrý úvod v prvom tréningu, na ktorom budeme môcť stavať. Očakávame, že naši súperi budú rýchli.
Teplo a vysokorýchlostné zákruty však tento rok neboli našou silnou stránkou,“ uviedol šéf Mercedesu Toto Wolff.
Jediný piatkový tréning sa v Katare začne o 14:30 SEČ, o štyri hodiny neskôr sa pôjde kvalifikácia na šprint.
Ten sa uskutoční v sobotu od 15:00, o 19:00 príde na rad kvalifikácia na hlavné preteky. Nedeľná Veľká cena odštartuje o 17:00 SEČ.
Poradie šampionátu
Po 22 z 24 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
390
2.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
366
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
366
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
294
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
226
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
152
7.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
137
8.
Alexander Albon
Thajsko
Williams
73
9.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
51
10.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Sauber
49
11.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
48
12.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
41
13.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
40
14.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
36
15.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
32
16.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
32
17.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
28
18.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
22
19.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Sauber
19
20.
Franco Colapinto
Argentína
Alpine
0
21.
Jack Doohan
Austrália
Alpine
0