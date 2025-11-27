    Norris má prvú šancu na titul. Trať v Katare vlani sedela všetkým trom jazdcom

    Britský jazdec Lando Norris.
    Britský jazdec Lando Norris. (Autor: TASR/AP)
    Dve podujatia pred koncom sezóny má náskok 24 bodov pred dvojicou prenasledovateľov.

    Brit Lando Norris má počas víkendovej Veľkej ceny Kataru v rámci seriálu pretekov F1 prvú šancu zabezpečiť si svoj premiérový majstrovský titul.

    Dvadsaťpäťročný pilot má dve podujatia pred koncom sezóny náskok 24 bodov pred tímovým kolegom Oscarom Piastrim a úradujúcim šampiónom Maxom Verstappenom z Red Bullu.

    Pomôcť, alebo naopak skomplikovať boj o titul mu môže aj samostatne bodovaný šprint.

    Norrisov náskok mohol byť pred predposlednými pretekmi sezóny ešte vyšší. Kvôli diskvalifikácii z Veľkej ceny Las Vegas však minulý týždeň prišiel o 18 bodov za pôvodné druhé miesto.

    Monopost rodáka z Bristolu rovnako ako Piastriho neprešiel technickou kontrolou. Na vine boli nadmerné opotrebovanie dosky podlahy. Nebyť diskvalifikácie, viedol by Norris o 30 bodov pred Piastrim a o 42 pred Verstappenom.

    „Ospravedlňujeme sa Landovi a Oscarovi za stratu bodov v kritickom momente ich boja o šampionát. Napriek tomu, že je tento výsledok obrovským sklamaním, zostávame plne sústredení na posledné dva preteky sezóny,“ uviedli zástupcovia McLarenu.

    Jazdci môžu namiesto 25 bodov získať až 33

    V Katare je na programe aj posledný bodovaný šprint v sezóne. Jazdci tak môžu namiesto tradičných 25 bodov získať až 33. Do konca sezóny je v hre celkovo 58 bodov. Po Katare sa budúci týždeň pôjde záverečná Veľká cena Abú Zabí.

    Norris má síce boj o titul naďalej vo svojich rukách, situácia sa mu však mierne skomplikovala. Aby oslavoval už v Katare, musel by ukončiť víkend s náskokom 26 bodov pred Piastrim a Verstappenom.

    V prípade víťazstva v nedeľu mu bude stačiť vedenie o 25 bodov, keďže by mal v prípade rovnosti bodov pred Piastrim viac lepších umiestnení. Po sobotnom šprinte však Brit ešte istotu titulu mať nebude.

    Trať v Katare vlani sedela všetkým trom kandidátom na titul. Norris síce skončil kvôli desaťsekundovej penalizácii desiaty, ale zajazdil najrýchlejšie kolo.

    Piastri vyhral šprint a v hlavnom závode skončil tretí. Verstappen vyhral Veľkú cenu – uspel tam druhýkrát za sebou. „Snažím sa to teraz len užívať, dobre sa baviť a keď dostanem šancu, pokúsim sa aj vyhrať,“ povedal Verstappen, ktorý stále živí nádej na piaty titul v rade.

    V Katare sa pôjde na dve zastávky v boxoch

    Pokračuje aj boj o druhé miesto v Pohári konštruktérov za istým víťazom McLarenom. Najlepšiu pozíciu má Mercedes, ktorý má náskok 40 bodov pred Red Bullom. Štvrté Ferrari stráca už 53 bodov.

    V Katare sa pôjde minimálne na dve zastávky v boxoch. Jazdci môžu na jednej sade pneumatík odjazdiť maximálne 25 kôl.

    „Tento víkend nás čaká ďalšia výzva v podobe šprintu a zavedeného limitu pre použitie pneumatík. Kľúčový bude už dobrý úvod v prvom tréningu, na ktorom budeme môcť stavať. Očakávame, že naši súperi budú rýchli.

    Teplo a vysokorýchlostné zákruty však tento rok neboli našou silnou stránkou,“ uviedol šéf Mercedesu Toto Wolff.

    Jediný piatkový tréning sa v Katare začne o 14:30 SEČ, o štyri hodiny neskôr sa pôjde kvalifikácia na šprint.

    Ten sa uskutoční v sobotu od 15:00, o 19:00 príde na rad kvalifikácia na hlavné preteky. Nedeľná Veľká cena odštartuje o 17:00 SEČ.

    Poradie šampionátu

    Po 22 z 24 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    390

    2.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    366

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    366

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    294

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    226

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    152

    7.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    137

    8.

    Alexander Albon

    Thajsko

    Williams

    73

    9.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    51

    10. 

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Sauber

    49

    11.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    48

    12.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    41

    13.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    40

    14.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    36

    15.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    32

    16.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    32

    17.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    28

    18.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    22

    19.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Sauber

    19

    20.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    0

    21.

    Jack Doohan

    Austrália

    Alpine

    0

