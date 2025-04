VIDEO: Norris nezvládol kvalifikáciu a rozbil svoj monopost. Situáciu využil naplno Verstappen

Oscar Piastri z McLarenu, ktorý sa snaží stať prvým Austrálčanom od Marka Webbera v roku 2010 na čele poradia, sa postaví vedľa štvornásobného majstra sveta Verstappena do prvého radu na nedeľné nočné preteky.

Lídrovi šampionátu F1 Landovi Norrisovi z McLarenu sa však nedarilo – po náraze do múra skončil v kvalifikácii až desiaty.

„V pretekoch bude ťažké udržať súperov za sebou, ale poriadne sa o to pokúsime,“ povedal obhajca titulu a vlaňajší víťaz.

Pole position sa počas záverečného kola plného rýchlych jázd menilo trikrát, no napokon ju spečatil Verstappen časom 1:27,294.

Po nehode cez vysielačku potvrdil, že je v poriadku, no frustrovane sa nazval idiotom.

Piastri bol v tom momente jediným jazdcom s platným časom (1:27,560), čo bolo pomalšie ako Norrisov najlepší výkon v Q2 (1:27,481).

Po reštarte sa do čela dostal Verstappen, no krátko nato ho prekonali Russell a Piastri. Napokon to bol však Verstappen, kto zajazdil najrýchlejšie kolo.

Hamilton sa len tesne prebojoval do záverečnej časti kvalifikácie – mal náskok len 0,007 sekundy pred Alexom Albonom na 11. mieste.

Liam Lawson sa kvalifikoval ako dvanásty, pred nováčikom Isackom Hadjarom z tímu Racing Bulls, ktorý skončil štrnásty.