ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Saudskej Arábie dnes, formula 1 LIVE

Zdravím všechny příznivce královny motorsportu a vítám Vás u dnešní kvalifikace na Velkou cenu Saudské Arábie vozů Formule 1. Kvalifikace začíná v 19:00 a u přenosu jste všichni srdečně zváni.



Saudskoarabská Džidda:

Ve formulovém kalendáři svítí pátá zastávka letošního mistrovství světa. Nacházíme se ve vyprahlé poušti arabského poloostrova ve městě Džidda. Z nedalekého Bahrajnu to tak celý formulový ansámbl neměl daleko, a tak závodíme hned po týdnu. První závody se zde jeli v roce 2021, takže se letos koná pátý ročník tohoto závodu.



The Jeddah Corniche Circuit:

The Jeddah Corniche Circuit, jak zní oficiální anglický název okruhu, na kterém se prohání monoposty, je zasazen uprostřed centra města. Okruh je obklopen mnoha honosnými výškovými budovami, takže panorama trati je velmi architektonicky bohaté. Samotný okruh má délku 6174 metrů, nachází se na něm celkem 27 zatáček a průměrná rychlost zde přesahuje rychlosti přes 250 km/h, což jsou extrémní hodnoty, na to že se jedná o městskou trať. Sami piloti označují Džiddu za jeden z nejnáročnějších a nejnebezpečnějších závodů v celém kalendáři.



Ohlédnutí za velkou cenou Bahrajnu:

Velká cena Bahrajnu přinesla po nepřesvědčivém Japonsku to, na co všichni čekají a to předjíždění. Závod byl dramatický od samého začátku a i přestože to od začátku vypadalo na jasnou dominanci Oscara Piastriho, tak závod přinesl několikero dramat. První neznámou byly strategie. Většina jezdců byla v boxech minimálně dvakrát, takže se z gum ždímalo maximum. V polovině závodu po souboji Sainze s Cunodou se na trati objevili úlomky RedBullu japonského závodníka a na trať musel vyrazit safety car. Po restartu předjel Norris Leclerca. V závěru měl obrovské problémy se svým monopostem George Russell, kterému postupně odešla na jeho Mercedesu elektronika. Brit předvedl v závěrečných kolech heroický výkon, ubránil se ataku Landa Norrise a dojel na fenomenální druhé příčce. Závod vyhrál stylem start – cíl Oscar Piastri na McLarenu.



Vzpomínka na velkou cenu Saudské Arábie 2024:

Loňskou velkou cenu ovládl suverénně Max Verstappen, ale v ten den to nikoho až tak nezajímalo. Po pátečních trénincích stáj Ferrari oznámila, že Carlos Sainz kvůli zánětu Apendixu neodjede velkou cenu. Do jeho monopostu usedl mladičký Oliver Bearman, pro kterého to byl premiérový start. Kvalifikoval se na P11 a do závodu šel s cílem bodovat. To se mu i povedlo a před zraky svého nervózního tatínka si připsal po skvělém výkonu sedmou příčku a nechal za svými zády i zkušeného Landa Norrise a sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona.