Verstappen obhajuje vlaňajšie víťazstvo. Kedy sa ide Veľká cena Brazílie? (TV program)

SAO PAULO. Seriál formuly 1 pokračuje dvadsiatou prvou zastávkou, ktorou je Veľká cena Brazílie, ktorá sa ide na okruhu Interlagos a opäť sa pôjde v šprintovom formáte.
Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Max Verstappen. Holanďan vtedy štartoval do pretekov až zo 17. miesta. Pripomenul svoju výnimočnú jazdu na rovnakom okruhu z 2016 za podobných podmienok.
Víkend môže ešte viac zamotať poradie v celkovom bodovaní šampionátu. Po Mexiku vedie Lando Norris (McLaren) pred tímovým kolegom Oscarom Piastrim o jeden bod.
Verstappen (Red Bull) je tretí, so stratou 36 bodov, hoci ešte koncom augusta zaostával o 104 bodov.
Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu drží Valterri Bottas ešte z roku 2018. Zajazdil čas 1:10,540 min.
Veľká cena Brazílie
- Dĺžka kola: 4,309 km
- Počet kôl: 71
- Celková vzdialenosť: 305,879 km
- Víťaz z roku 2024: Max Verstappen (Red Bull)
- Pole position 2024: Lando Norris (McLaren), 1:23,405 min
- Rekordné kolo: Valtteri Bottas (Mercedes), 1:10,540 min z roku 2018
- Štart pretekov: 17:00 h (miestny čas 14:00 h)
Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok, ktorý sa ide o 15.30 h, následne ich čaká kvalifikácia šprintu od 19.30 h.
Dátum
Čas
1. tréning
7. november
15.30 h
Kvalifikácia šprintu
7. november
19.30 h
Šprint
8. november
15.00 h
Kvalifikácia
8. november
19.00 h
Preteky
9. november
18.00 h
V sobotu, 8. novembra piloti odjazdia najprv šprintové preteky o 15.00 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na preteky, ktorá štartuje o 19.00 h.
Veľká cena Brazílie vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 18:00 SEČ.