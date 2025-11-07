    Verstappen obhajuje vlaňajšie víťazstvo. Kedy sa ide Veľká cena Brazílie? (TV program)

    Max Verstappen na Red Bulle vyhral Veľkú cenu Brazílie 2024.
    Max Verstappen na Red Bulle vyhral Veľkú cenu Brazílie 2024.
    7. nov 2025 o 09:00
    Pozrite si časový harmonogram a TV program Veľkej ceny Brazílie.

    SAO PAULO. Seriál formuly 1 pokračuje dvadsiatou prvou zastávkou, ktorou je Veľká cena Brazílie, ktorá sa ide na okruhu Interlagos a opäť sa pôjde v šprintovom formáte.

    Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Max Verstappen. Holanďan vtedy štartoval do pretekov až zo 17. miesta. Pripomenul svoju výnimočnú jazdu na rovnakom okruhu z 2016 za podobných podmienok.

    Víkend môže ešte viac zamotať poradie v celkovom bodovaní šampionátu. Po Mexiku vedie Lando Norris (McLaren) pred tímovým kolegom Oscarom Piastrim o jeden bod.

    Verstappen (Red Bull) je tretí, so stratou 36 bodov, hoci ešte koncom augusta zaostával o 104 bodov.

    Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu drží Valterri Bottas ešte z roku 2018. Zajazdil čas 1:10,540 min.

    Veľká cena Brazílie

    • Dĺžka kola: 4,309 km
    • Počet kôl: 71
    • Celková vzdialenosť: 305,879 km
    • Víťaz z roku 2024: Max Verstappen (Red Bull)
    • Pole position 2024: Lando Norris (McLaren), 1:23,405 min
    • Rekordné kolo: Valtteri Bottas (Mercedes), 1:10,540 min z roku 2018
    • Štart pretekov: 17:00 h (miestny čas 14:00 h)

    Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok, ktorý sa ide o 15.30 h, následne ich čaká kvalifikácia šprintu od 19.30 h.

    Harmonogram Veľkej ceny Brazílie 2025

    Dátum

    Čas

    1. tréning

    7. november

    15.30 h

    Kvalifikácia šprintu

    7. november

    19.30 h

    Šprint

    8. november

    15.00 h

    Kvalifikácia

    8. november

    19.00 h

    Preteky

    9. november

    18.00 h

    V sobotu, 8. novembra piloti odjazdia najprv šprintové preteky o 15.00 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na preteky, ktorá štartuje o 19.00 h.

    Veľká cena Brazílie vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 18:00 SEČ.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Max Verstappen na Red Bulle vyhral Veľkú cenu Brazílie 2024.
    Max Verstappen na Red Bulle vyhral Veľkú cenu Brazílie 2024.
    Verstappen obhajuje vlaňajšie víťazstvo. Kedy sa ide Veľká cena Brazílie? (TV program)
    dnes 09:00
