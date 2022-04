Nevydržal ani tri mesiace. Foltán končí na lavičke Nitry

„Už v minulých zápasoch sa mi nepozdával prístup hráčov. To však platilo aj pre celý realizačný tím. Problém s disciplínou sa prehlboval a vyvrcholil v Častkovciach. Naši chalani sú mladí a neskúsení, ale majú na to, aby hrali rovnocenné partie aj s mužstvami z čela tretej ligy. Iba to z nich treba dostať von. Myslím si, že sa to dá. Spoločne sa pokúsime o záchranu,“ pre mynitra.sk vyhlásil Augustín Antalík, federálny majster s Baníkom Ostrava.