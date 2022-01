Nový tréner Nitry je optimista. Aj Juventus bol v tretej lige, hovorí

Zimnú prípravu na jarnú časť súťaže odštartovala aj futbalová Nitra. Kým iné kluby si touto informáciou len plnia oznamovaciu povinnosť, pod Zoborom sa mohla spustiť malá oslava. Prvý tím sa mal totiž prvýkrát stretnúť už v pondelok 10. januára. Deň predtým však prišla informácia o týždennom posune. Ani ďalší pondelok sa ale nezačalo. V nedeľu sa posunul štart na stredu a v utorok sa zrušil aj tento termín. Napokon sa áčko prvýkrát stretlo vo štvrtok 20. januára. Pri mužstve skončilo niekoľko hráčov i hlavný tréner Michal Ščasný. Na lavičke ho nahradil MILOŠ FOLTÁN, doteraz tréner kategórie U13. V rozhovore pre FUTBALNET.sk priblížil aktuálnu situáciu v klube.

Miloš Foltán V minulosti pôsobil ako šéftréner mládeže FC ViOn Zlaté Moravce, bol aj asistentom pri A-mužstve. Neskôr viedol treťoligový MFK Zvolen a FK Pohronie v druhej najvyššej súťaži. V Nitre viedol mládežnícke kategórie U17, U7 a naposledy U13.

Máte za sebou prvý týždeň na lavičke FC Nitra. Je preto namieste otázka: Ako sa máte? (smiech) Ďakujem za opýtanie. Som v dianí, robím, čo ma baví a tým pádom sa mám fajn. Nemám čas si zaťažovať hlavu inými vecami, aj som zabudol, že existuje covid. Po roku a pol pri mládeži sa vraciate k seniorskému futbalu. Tešíte sa? Pri futbale nikdy neviete, dokedy budete pracovať a kde. Užil som si pôsobenie pri mládeži, v pokojných vodách. Vraciam sa ale do známeho prostredia, v ktorom sa očakávajú konkrétne výsledky, kde čelím určitému tlaku a kde by som vo svojom veku (45 rokov) aj chcel byť. Takže som spokojný, že som sa vrátil k najvyššiemu futbalu, na ktorý mám aj licenciu.

Do Nitry ste prišli už v auguste 2020, viedli ste viaceré mládežnícke kategórie s ďalšími zvučnými trénerskými menami. Ako hodnotíte toto obdobie? Bolo mi cťou spolupracovať so všetkými. Pomáhal som aj Mirovi Karhanovi pri devätnástke, s Martinom Poljkovkom som bol pri sedemnástke, pracoval som aj pri žiakoch. Bola tu skvelá partia ľudí, aj moji kamaráti Juraj Gombár, Jozef Antalovič či Tomáš Seko. Dnes sme už spolu so Štefanom Seneckým pri áčku a tešíme sa do novej roboty. Spomenuté mená už síce v Nitre nepôsobia, ale máme dobré vzťahy aj s novými trénermi.

Ako trénera áčka vás oslovili po konci predchádzajúceho trénera Michala Ščasného. Rozprávali ste sa aj s ním aj po jeho konci v klube? Spolupracovali sme spolu pri niektorých veciach, boli sme spolu zbežne v kontakte, míňali sme sa na ihriskách počas tréningov, vždy sme prehodili zopár slov. Ale odkedy pri A-tíme skončil, tak sme v kontakte neboli. Nitra si prechádza turbulentným obdobím, plným rokmi nakopených dlhov, vypadnutí z Fortuna ligy do tretej najvyššej súťaže, aj dnes sa stále hovorí o hrozbe zániku klubu. Neobávali ste sa prijať ponuku? Tréner, ktorý má strach, nemôže robiť svoju profesiu. Bolo to inštinktívne rozhodnutie. Ako keď sedíte na lavičke a vystriedate hráča, hoci to nemusí mať logiku, no vy cítite, že je to správne. A ja som presvedčený, že toto rozhodnutie bolo dobré. Mám tak nastavenú hlavu, že Nitru dostaneme z ťažkej situácie a klub zachránime. Veci, ktoré pre tento cieľ môžem ovplyvniť, tak ovplyvňujem, a teda vediem mužstvo a pripravujem ho na súťaž. Veciam, ktoré neovplyvním, nevenujem pozornosť. Má klub za ten rok a pol podlžnosti aj voči vám? Pri mládežníckych tréneroch sú veci od leta nastavené tak, že boli všetky peniaze vyplatené načas. Dnes mám vyrovnané všetko. Samozrejme, boli zložité časy, ale aj toto je signál, že klub robí maximum, aby sa zo situácie dostal. FC Nitra je značka a verím, že sa vráti na pozície, ktoré jej prináležia. Aj Juventus Turín bol svojho času v tretej lige a dostal sa späť hore.

V médiách sa hovorilo o pomerne špecifickej komunikácii súčasného vedenia s bývalými hráčmi či trénermi. Ako vy hodnotíte komunikáciu vnútri klubu? Zatiaľ na úrovni. Tak ako má byť medzi vedením a hlavným trénerom. S generálnym manažérom Martinom Peškom sme boli často v kontakte, či už z pohľadu ponuky a jej prijatia, chceme naštartovať mužstvo, voláme si ohľadom nových hráčov. Nemôžem povedať na našu vzájomnú komunikáciu ani jedno zlé slovo. Majú medializované správy vplyv aj na hľadanie nových hráčov? Cítim, že pre hráčov je to strašiak. Niektorí mi hneď povedia, že neprídu, ďalší si berú pár dní na rozmyslenie a váhajú. Ale dnes je všeobecne zložité zohnať hráčov. Každým rokom športuje menej detí, aktuálna doba tomu tiež nepraje. V minulosti mali hráči vnútornú motiváciu, sami chceli prísť, teraz musia hráčov pritiahnuť a udržať tréneri. Je to ťažké.

Zimnú prípravu ste začali minulý štvrtok, až na štvrtý rôzny termín. Neboli ste nervózny, že sa termín posúval? Mal som informácie, že sa čaká na ukončenie spolupráce s predchádzajúcimi trénermi a tiež na valné zhromaždenie, ktoré je pre nitriansky klub kľúčové. Dôvody teda boli známe. Ale nepociťoval som nervozitu, práve preto, lebo som nič nemohol ovplyvniť. Sme vo futbalovej brandži, veci sa menia z hodiny na hodinu, treba s tým počítať.

Miloš Foltán v roku 2017 ako tréner FK Pohronie. (Autor: fkpohronie.sk)

Prípravu ste napokon začali s desiatimi hráčmi. Ako vyzerá káder v súčasnosti? Každým dňom sa to zlepšuje. Na začiatku týždňa sme trénovali trinásti, v utorok nás už bolo pätnásť. Spolupracujeme aj s devätnástkou, ale chceme vybudovať káder s mužmi. Stále sa nám to dopĺňa. Pripravujeme sa na prvý prípravný zápas, ktorý nás čaká v sobotu a už dnes môžem povedať, že ho budeme môcť odohrať. Dá sa takto vytvoriť konkurencieschopný tím? Mám skúsenosti zo Zvolena, kde sme skladali nové mužstvo prakticky vždy po polsezóne. Raz mi hráč pribudol do mužstva dva dni pred štartom súťaže a výborne zapadol. Káder sa tvorí, pristupujeme k nemu ako ku skladačke. Oslovujete aj svojich bývalých zverencov? Snažil som sa niektorých osloviť. Jeden hráč už u nás bol, len si musí doriešiť študijné povinnosti, ďalší práve prišiel. Ale nebojím sa ani nových mien. Prišli aj niektorí hráči, ktorých priviedol generálny manažér pán Peško, privítali sme ich v kabíne. Aké sú možnosti rozšírenia kádra? Hovorí sa o tom, že Nitra má pre finančné problémy zablokované prestupy... Dostal som informáciu, že sa to má už od 25. januára uvoľniť. Dopĺňame preto mužstvo cez prestupy s obmedzením, kde je potrebný súhlas hráča i klubov, ale riešením zostáva aj návrat hráčov, ktorí sú na hosťovaniach.

Aká je situácia okolo útočníka Mateja Franka, o ktorého prejavili záujem kluby z vyššej súťaže? V súčasnosti je na skúške v Banskej Bystrici, ale stále je viazaný zmluvou v Nitre. Všetko záleží od hráča a od vedenia klubu. Ja ho rád privítam v kabíne, je to výborný chlapec, má veľké futbalové kvality a srdce mu bije pre Nitru. Radi by sme klub dostali do vyššej súťaže a Franko aj Jakub Sedláček sú viac než treťoligoví futbalisti. Preto, ak sa budú chcieť posunúť, budem to rešpektovať, ale ak sa vrátia, poteším sa a v našom tíme budú nosní hráči. Museli ste po príchode riešiť aj prípravné zápasy? Nie, všetko bolo vopred dohodnuté ešte v novembri za éry trénera Ščasného. Prvý zápas s Interom v úvodnej polovici januára bol už skôr zrušený, ale ďalší program je daný. Najbližšie nás čakajú zápasy, ktoré som na jeseň sám pomáhal dohodnúť, najprv v sobotu s Podkonicami, neskôr s Banskou Štiavnicou, čo je síce súper zo štvrtej ligy, ale s bývalými ligistami ako Pellegríni, Nosko či Jacko. Ligu začíname 6. marca s Partizánskym.