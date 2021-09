Mala odovzdávať cenu, oklamali ju. Priateľ ju požiadal o ruku priamo na ihrisku

„Raz som na internete videl, ako hráč žiadal o ruku rozhodkyňu. Zaujalo ma to a vždy som to chcel urobiť v podobnom štýle. Špeciálne to okoreniť,“ vravel po zápase Michal Makovický.

Partnerka ho vo futbale podporuje a je jeho veľkou fanúšičkou.

„Nebál som sa, že by povedala nie, o svadbe sme hovorili už dávno. Sme spolu dokonalý pár, Martinka mi futbal toleruje. I keď je toho niekedy veľa, chápe, že takisto bez futbalu si život neviem predstaviť,“ dodal Makovický.

Vybehla slza, povedala áno

Martina Magočová bola natoľko prekvapená, že desať sekúnd len nesmelo pozerala, čo sa deje. Potom jej vybehla slza a povedala áno.

„Bola som nesmierne prekvapená, nečakala som to. Bolo mi povedané, že mám Michalovi odovzdať cenu za to, že trénuje žiakov. No on na mňa vybalil prsteň.

Nič romantickejšie som nezažila, bola som dojatá a šťastná. Bol to krásny zážitok a mám z neho nesmiernu radosť,“ vravela Magočová.