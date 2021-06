Chytal v šiestej lige. O odpisovaného brankára má záujem český veľkoklub

Keď mal osemnásť rokov, v ČFK Nitra mu povedali, že s ním v tretej lige nepočítajú. Chytal preto v dedinskej súťaži za Jelenec a čakal na svoju príležitosť. A tá prišla. Vďaka prestupu do FK Ústí nad Labem. MARIÁN TVRDOŇ (26) najskôr hosťoval v kluboch krajského přeboru, no postupne si získal miesto v hlavnom tíme. Dnes je s jedenástimi nulami najlepším brankárom druhej českej ligy a ide na skúšku do FC Viktoria Plzeň. V jedenástich zápasoch ste nepustili gól, mužstvo obsadilo piate miesto. Ako hodnotíte túto sezónu?

Veľmi úspešne. Výborne sme zachytili začiatok a vyhrali sme aj tie zápasy, v ktorých sme to nečakali. Najmä vonku. Mali sme dobre poskladaný mladý tím s výbornými trénermi. Všetko sadlo, ako má. Skvelú sezónu sme mali však aj minulý rok. Vtedy som mal deväť núl, s čím som bol takisto spokojný. Teraz vás však označili za najlepšieho brankára druhej ligy. Čo to pre vás znamená? Motivuje ma to do ďalšej práce. Veľmi si to vážim, je to pre mňa odmena za prácu, ktorú som do futbalu vložil. Tým, že ma vyhlásili za najlepšieho brankára, mi dali plusové body a otvorili mi dvere do klubov českej Fortuna ligy.

Koncom júna idete na skúšku do Plzne. Budete od novej sezóny chytať tam? Kluby sú už v podstate dohodnuté, záleží len na mne, aby som sa uchytil. Musím sa ukázať v tréningu a hádam ma zoberú. Ak by som na skúške uspel, určite by som nepovedal nie. Plzeň patrí medzi top kluby v Česku a stabilne hráva európske súťaže, čo je pre mňa veľká motivácia. Ak by to náhodou nevyšlo, zúfať nebudem. Záujem je aj z iných klubov najvyššej súťaže, takže niečo by malo vyjsť. Pred niekoľkými rokmi vás odmietli doma v ČFK Nitra, teraz sa o vás bijú kluby z najvyššej súťaže v Česku. Ako to vnímate? Vtedy som bol mladý, mal som len osemnásť rokov. V tretej lige mi povedali, že vo mne nevidia perspektívu a mám skúsiť šťastie inde. Bol tam prísľub, že ak sa zlepším, môžu ma stiahnuť naspäť. Ja som sa však rozhodol ísť iným smerom. Šancu mi dal šiestoligový Jelenec, čo si dodnes veľmi vážim. Je to síce nižšia súťaž, ale bol to môj prvý kontakt s mužským futbalom a veľa mi to dalo. Neskôr prišla cez môjho vtedajšieho agenta Juraja Koprdu ponuka z Česka a ja som si povedal, že idem do toho. Ústí nad Labem ma odkúpilo a už nemám s ČFK nič spoločné. Možno si teraz niektorí búchajú hlavu o stenu, ale taký je život. Prináša aj takéto veci. Proste išiel som iným smerom a asi to tak malo byť.

Marián Tvrdoň mieri do Plzne. (Autor: FK Ústí nad Labem)

Ako ste v tak mladom veku zvládali odchod do inej krajiny? Keďže som stále študoval v Nitre, bolo to náročné na cestovanie. Každú nedeľu som sadol na vlak, aby som bol v pondelok doma. Cez deň som išiel do školy, utekal na vlak a večer som už bol na tréningu v Ústí nad Labem. Mal som ultimátum od maminy, že musím dokončiť školu. Keby sa mi náhodou niečo stalo, aby som sa vedel odraziť. Našťastie do maturity bolo len pol roka a potom som sa už naplno venoval futbalu. Ďakujem svojej priateľke a jej rodičom, že mi v tomto náročnom období pomohli s ubytovaním a mnohými inými vecami. Najskôr ste hosťovali v tretej a štvrtej lige za Děčín, Chomutov či Brozany. Bol to do druhej ligy potom veľký skok? Aj to sú kvalitné súťaže a som rád, že som si v nich mohol zahrať. Ale áno, je to veľký rozdiel. Do druhej českej ligy chodia aj hráči z Fortuna ligy a súťaž má kvalitu.

Aké podmienky sú v českých druholigových kluboch? Keď som prišiel do Ústí nad Labem po prvý raz, v taške som mal oblečenie, kopačky a rukavice. Všetci sa mi smiali, že na čo to nosím, že oni mi dajú svoje veci. Ja som len odvetil, že niečo také som ešte nezažil. Podmienky v druhej lige v Česku sú lepšie ako v niektorých tímoch najvyššej súťaže na Slovensku. Sauny, regenerácia, to je všade samozrejmosť. Ústí nad Labem nepatrí medzi najbohatšie kluby, ale finančné ohodnotenie je na solídnej úrovni. Možno lepšie ako v niektorých tímoch najvyššej súťaže v Česku a na Slovensku. Ktorý najkrajší moment z pôsobenia v Česku sa vám vybaví? Zápas MOL Cupu proti Slavii Praha, ktorý sme vyhrali 4:2. Na našom štadióne bolo päťtisíc divákov, prišiel aj fanklub zo Slavie. Chytal som vtedy celý zápas a bol to pre mňa veľký zážitok. Snáď ma ešte niečo podobné v kariére čaká. Aké je váš futbalový sen? Teraz sa dostať do českej Fortuna ligy a neskôr nakuknúť do niektorých z najprestížnejších líg Európy. Keby to bolo Španielsko, Taliansko, Nemecko či Anglicko, bol by som veľmi šťastný. Za svoje úspechy ďakujem rodine a priateľke, že vždy pri mne stáli. Veľmi si to vážim.