Olympiáda Paríž 2024: V akcii sú chodci Burzalová s Černým, pobeží aj Forster (minúta po minúte)

Z 12. súťažného dňa v stredu, 7. augusta, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Paríži na jednom mieste.

Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 11 na OH 2024 v Paríži.

Olympiáda Paríž 2024: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

7:42 Barteková nechce, aby strelcov hodnotili po jedných pretekoch

"Bola som by veľmi rada, ak by sme ich nehodnotili na základe jedných pretekov, ktoré možno nevyšli každému z nás, ako sme si to želali," vravela Danka Barteková o účinkovaní slovenských strelcov na OH v Paríži.

7:30 Do akcie sa dostali chodci

Slovenskí chodci Hana Burzalová a Dominik Černý idú maratónsku chôdzu zmiešaných dvojíc. Po medzičase na 2,4 kilometra bolo Slovensko na poslednom mieste, no len so stratou 20 sekúnd na lídra. Chôdzu sledujeme online.

7:00 Program Slovákov na dnes

Od 7:30 sa nastúpia v zmiešanej štafete chodci Hana Burzalová a Michal Morvay, o 10:15 pobeží Viktória Forster rozbeh 100 m cez prekážky.

