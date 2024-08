Cez média si posielali odkazy. V Paríži mali bojovať o zlato, ale navzájom sa zničili

"Je to neuveriteľný pocit. Cítil som, akoby ma niesol štadión a Boh. Moje telo to tak trochu urobilo za mňa," hovoril Hocker v prvej reakcii po zisku zlata.

Vraj ho zdolá so zaviazanými očami

Pred pretekmi bol kandidátom na bronzovú medailu a všetka pozornosť médií sa zamerala na britsko-nórsky súboj o titul olympijského šampióna.

Medzi Kerrom a Ingebrigtsenom je veľká rivalita. Obaja medzi sebou síce skoro nehovoria, no priamo či nepriamo si posielajú odkazy.

Napríklad, keď vlani na MS v Budapešti Ingebrigtsen prehral súboj so svojim rivalom, pripisoval to tomu, že bojoval s chorobou. Dokonca sa nechal počuť, že pokiaľ je na sto percent zdravý, zdolá ho aj so zaviazanými očami.

VIDEO: Záznam z behu na 1500 m na OH v Paríži 2024