Kritizujú ju ako Chelifovú. Taiwanská boxerka si vypočula potlesk aj bučanie

PARÍŽ. Taiwanská boxerka Lin Yu-ting postúpila na OH v Paríži do finále kategórie do 57 kg.

Dvadsaťosemročná pästiarka, ktorá čelí spolu s Alžíčankou Iman Chelifovou kritike, zdolala v semifinále Esru Yildizovú-Kahramanovú z Turecka jednoznačne 5:0 na body.

Do finále sa prebojovala aj Poľka Julia Szeremetová, ktorá si poradila s Nesthy Peteciovou z Filipín 4:1 na body. Kahramanová aj Peteciová si postupom medzi štyri najlepšie zaistili bronzové medaily.