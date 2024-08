Jokič sa nerozpráva s médiami, lebo to nepotrebuje. Spoluhráči ho chvália ako lídra tímu

"Je skvelý a na palubovke nezastaviteľný, ale on sa nerád rozpráva s médiami,“ povedal o hviezde Denveru Nuggets spoluhráč Bogdan Bogdanovič.

"V NBA, ak nehovorí s médiami, riskuje pokutu. Na olympiáde sú však pozápasové rozhovory dobrovoľné. Pokuty sa nerozdávajú, a tak to Niko využíva. Zvykne vravieť: "Nepotrebujem vás, chlapci!, Dôležité je, aby svojimi výkonmi prehovoril na palubovke, a to sa deje" doplnil Bogdanovič.



Srbsko zatiaľ naposledy bralo olympijskú medailu v mužskom basketbale v Riu de Janeiro 2016. Mala strieborný odlesk a Jokič bol vtedy členom tímu. Mal 21 rokov a za sebou nováčikovskú sezónu v NBA.

Všetkých deväť ich zatiaľ odohral v tíme Denveru, pred rokom ho ako najužitočnejší hráč finále play-off priviedol k celkovému triumfu.

Vyhrať olympiádu so srbským tímom by bola pri sile súčasného amerického výberu s hviezdami NBA senzácia, ale v športe občas aj motyky vystreľujú.



"Vieme, že ak ho máme v tíme, nič nie je nemožné. On je maximálne koncentrovaný od prvej do poslednej minúty. A svojím výkonom dokáže za sebou strhnúť celý tím," povedal srbský rozohrávač Vasilije Micič.

Ich spoluhráč Bogdanovič tvrdí, že bez Jokiča by sa Srbom hralo oveľa ťažšie. "Vieme, že sa môžeme na neho spoľahnúť vo všetkom, čo robí. Nič nie je ľahké počas zápasu, ale on nám to všetkým ostatným svojou hrou uľahčuje. Je s ním na palubovke zábava," vyhlásil Bogdanovič.



Semifinále olympijského turnaja v basketbale mužov Srbsko - USA je na programe vo štvrtok od 21.00 h. Ešte predtým o 17.30 h sa proti sebe postavia domáci Francúzi a úradujúci majstri sveta Nemci.